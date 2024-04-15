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艷星掩口費案今審 特朗普大選路遇阻

【明報專訊】美國前總統特朗普因2016年競選期間向艷星支付「掩口費」阻止披露與他的婚外情一事處理上，被控觸犯34項偽造商業紀錄罪名。該案今（15日）篩選陪審團，審訊最長可能持續8個星期，很可能是11月大選前成為他身涉刑事案中唯一有結案的一宗。這是美國史上首有前總統接受刑事審訊。

控34項偽造商業紀錄

現年77歲的特朗普今年勢再度代表共和黨參加11月的大選，在他準備重主白宮的同時，他正面對4項刑事起訴，率先開審就是艷星掩口費案。

案情指特朗普2006年已與第三任妻子梅拉尼婭育有一子期間，結識藝名Stormy Daniels、當時27歲的成人電影女演員克利福德（Stephanie Clifford，圖）及發生婚外性關係。在2016年特朗普參加大選期間，他通過律師科恩（Michael Cohen）偽造商業紀錄及掩飾向Stormy Daniels支付13萬美元（約101萬港元）掩口費以隱瞞兩人關係，以免這「有害資訊」影響他的得票。科恩2018年曾承認按指示向兩名女士支付掩口費。科恩已因為逃稅和違反選舉資金法在囚。

此案原定3月25日開審，但辯方律師以審閱文件需時為由押後至今。今天將選陪審團，然後作供陳辭將持續數周，特朗普、科恩、Stormy Daniels預計均會出庭作供。

無視禁言令 罵「下流胚子」

特朗普被控34項偽造商業紀錄，每項罪成最高可判監4年，儘管法律專家表示作為初犯，他不太可能被判入獄。不過，路透社/Ipsos民調上周三最新數字顯示，約64%選民認為特朗普的掩口費案指控「嚴重」，其中共和黨受訪者約四成有此想法，三分之二的獨立人士也這麼認為。《紐約時報》/錫耶納學院民調上周六最新數字顯示，拜登以45%支持度逼近特朗普的46%。

特朗普否認與Stormy Daniels有性關係，聲稱檢控是紐約市曼哈頓地方檢察官布拉格的「政治迫害」。主審的紐約法官梅爾昌（Juan Merchan）3月26日應檢察官要求，對特朗普頒下禁言令，制止他公開談論涉案證人。惟特朗普持續挑戰禁言令，在個人社交平台Truth Social發文抨擊科恩撒謊，罵科恩和Stormy Daniels是「下流胚子」（sleaze bags）。

（法新社/紐約時報/路透社）

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