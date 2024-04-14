多代女星青睞 意時裝大師卡瓦利逝世

卡瓦利（Roberto Cavalli，圖）於1970年代初創立了自己的同名品牌，他在設計中經常採用鮮艷色彩、拼貼效果及動物印花圖案，其作品於1970年代首見於蘇菲亞羅蘭和碧姬芭鐸等女星身上，至今仍受Kim Kardashian及珍妮花露柏絲等不同世代女星青睞。2000年7月，美國名模仙蒂歌羅馥穿上卡瓦利設計的虎臉圖案吊帶長裙，走下羅馬知名景點「西班牙階梯」，成了時尚經典之作。美國樂壇天后Taylor Swift去年在格林美頒獎典禮，也穿上兩件頭綴有寶石的藍紫色Roberto Cavalli禮服現身。

Giorgio Armani推崇

儘管時尚觀點不同，同樣是時裝大師的Giorgio Armani一直推崇卡瓦利，他在社交平台寫道：「卡瓦利是一位真正的藝術家，他對印花的運用狂野而精彩，能夠將幻想轉化為誘人的服裝。」Roberto Cavalli的創意總監普利西表示，卡瓦利將流芳百世，成為其他人的靈感燈塔。

喜歡法拉利、大雪茄的卡瓦利，愛戴有色鏡片的眼鏡，解開襯衫釦子露出曬至古銅色的胸部示人。他離世後留下伴侶和6名孩子。

（路透社/法新社/中央社）