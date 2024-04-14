悉尼商場隨機斬人6死 警轟斃獨行兇徒 未有證據涉恐襲

遊客奔逃 母嬰1死1傷

案發在昨日下午4時前不久，位於悉尼市郊邦迪區6層高的西田邦迪交匯處（Westfield Bondi Junction）購物中心。一名身穿深色衫褲的40歲男子手持大刀，在商場內隨機追斬途人，觸發混亂。驚覺者恐慌奔逃，其間有的人摔倒，有的人在店員關門自保前躲入商店待救。閉路電視畫面顯示，曾經有一名男子在商場扶手電梯頂，居高臨下作勢扔下手上物件，力擋兇徒從下而上繼續施襲。一名目擊者說，兇徒「看起來像瘋狂殺人」。兩名目擊男子表示，見到一對母嬰被刺傷，「我們抱起嬰兒，想按住傷口給嬰兒止血，對那媽媽也是一樣，但血流不停」。

警務處處長韋布（Karen Webb）表示，4女1男當場身亡，1女（上述母親）送院後不治，另有8人留醫，包括要接受手術的一名9個月大嬰兒。

新南威爾士省警務處助理處長庫克（Anthony Cooke）表示，疑犯約於下午3時10分首次進入商場，之後短暫離開，約於3時20分再次進入商場。一名高級督察恰巧身處現場附近，她於是第一時間趕到現場，在商場5樓遇到兇徒，在兇徒向她舉刀時開槍殺死對方。目擊者表示，該女警跑向兇徒，叫他放下刀，然後向兇徒胸膛開了一槍，結束歷時約45分鐘的驚慄襲擊。

兇徒為警方所知人物

警方表示，兇徒現年40歲，是早為警方所知的人物，但是其犯案動機等尚待調查。警方相信他獨自犯案，現場亦沒有線索顯示事件涉及恐怖主義。

澳洲擁有世界上其一最嚴厲的槍械和刀具管制法律，甚少有這類襲擊事件。

（BBC/CNN/衛報）