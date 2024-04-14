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日查市面保健品 18產品涉損健康

【明報專訊】日本小林製藥公司含紅麴成分保健品上月爆出食安事故導致5死逾200人入院後，消費者廳調查市面其他功能性食品，上周五（12日）公布當中曾發生117宗健康受損報告，涉及11間企業的18種產品。

117宗問題報告 症狀多輕微

消費者廳向1693間售賣功能性食品的公司發問卷，涉及6975種產品，詢問這些公司是否收到醫療人員有關產品損害健康的報告，截至上周四有1395家公司回覆，顯示18款產品曾被醫療人員提出健康損害報告，一半為營養補充劑，合共117宗個案，大多症狀輕微，例如腹瀉及濕疹，至少兩人入院，但無人死亡，而他們的症狀與服用產品之間的因果關係尚未確定。

消費者廳未有公布相關企業或產品資料，而鑑於這些產品沒有被報告出現大量問題，消費者廳表示不打算立即採取行動，但會安排醫學專家詳細分析該18款產品，並會公布結果。

對於今次未向消費者廳報告有損害健康個案的原因，涉事公司解釋是判斷認為毋須上報，這令人質疑功能性標識制度報告義務標準是否恰當。日本功能性標識制度始於2015年，若公司要標註為有益健康等的「功能性」和有效成分的「安全性」，必須給序科學依據，國家不會審核。消費者廳表示，小林製藥的保健品是功能性標識食品首次爆出損害健康的問題。

（日本時報/中央社/共同社）

相關字詞﹕食物安全 紅麴 紅麴保健品 保健品 小林製藥 日本

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