美指控助俄重振軍工 華斥貶損正常關係

烏克蘭的武器供應因被美國國會擱置援助計劃而近乎無以為繼之際，美國情報指俄方仍能大幅增加武備生產，與中國協助有關。華府高官上周五向傳媒表示，中國是俄國軍工業自侵略烏克蘭受重創後重振的關鍵，說：「俄羅斯正着手蘇聯時代以來最野心勃勃、比這場衝突初期我們所預期更快的速度擴張國防。」

華被指在俄境內合產無人機

一些匿名華府官員同日告訴記者，美國情報顯示中國企業提供了可供俄國製造武器推進劑的硝酸纖維素（nitrocellulose），又在俄國境內合作生產無人機，提供無人機引擎和巡航導彈渦輪噴射引擎。俄國用來生產導彈、坦克、軍機的機牀、微電子產品，去年第四季從中國進口的分別佔七成和九成。俄國又從中國進口由奕瑞科技、華北光電技術研究所生產的軍用光學產品，用於坦克和裝甲車之上。美國還掌握中國向俄羅斯提供烏克蘭戰爭圖像的資訊、幫助俄羅斯提高用於烏戰的衛星等太空能力。美方官員稱涉事包括武漢高芯科技有限公司、武漢同昇科技有限公司、海康威視、大連機牀集團等。

籲歐洲向華施壓 停供關鍵零件

那些華府官員表示，沒有證據證明中國提供「致命援助」，惟要是俄軍進口不到那些東西，軍火製造勢陷困境。而要扭轉烏克蘭戰况其一關鍵，就是說服中國停止支援俄國重建軍工業。白宮也呼籲歐洲盟友向中國施壓，制止中國企業繼續為俄軍提供關鍵軍備零件。美國官員表示，總統拜登最近與中國國家主席習近平通電話時，也有提出有關問題。

法新社等表示，因應德國總理朔爾茨今日（14日）一連三天訪華，七國集團本周在意大利將舉行外長會議，美國官員希望藉着披露上述情報，促使歐洲盟友向中國施壓。

中情局前中國軍事分析家偉德寧（Dennis Wilder）表示，美方透露的中國支援俄羅斯程度遠超外界之前估計，指俄羅斯在烏戰初期失去歐洲的重要機械協助，但中方已填補該空缺。

中國屢次表明沒有提供武器給俄烏任何一方，強調部分輸俄技術軍民兩用。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應路透社查詢時，敦促美方不要貶損中俄正常關係，亦不要把中俄之間的正常關係當作代罪羔羊，強調兩國的正常貿易不應受到干擾或限制。

另外，為打擊俄國出口收入，美英上周五宣布禁止進口或買賣俄國生產的鋁、銅和鎳。包括港交所、倫敦金屬交易所和芝加哥商品交易所等，不得受理俄國新生產上述金屬的交易。

（路透社/法新社/彭博社）

（俄軍侵烏）