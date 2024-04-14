伊朗波斯灣口扣押貨輪 以斥海盜行動 美媒：美兩艦部署中東戒備 嚴防導彈無人機施襲

伊朗官媒報道，革命衛隊成員在「霍爾木茲海峽附近」從直升機登上掛葡萄牙國旗的「地中海白羊座」號（MSC Aries）貨櫃輪，逼其駛進伊朗領海。白羊座號由以色列商人奧費爾（Eyal Ofer）創辦的國際船運公司Zodiac Maritime所持有，獲全球最大的地中海航運公司（MSC）租用，上周五從阿聯酋迪拜出發，駛向霍爾木茲海峽，並按跟以色列類似船舶的慣常做法，關閉追蹤數據。

25船員被扣押 霍爾木茲海峽緊張

霍爾木茲是位處阿聯酋和伊朗之間，是連接波斯灣和阿曼灣的戰略咽喉水道，對全球貿易極為關鍵。《金融時報》指出，白羊座號是在阿曼灣被扣押。在消息傳出後不久，MSC發表聲明，確認伊朗在距離阿聯酋海岸約80公里的水域扣押了白羊座號，正就釋放和確保船上25名船員安全「跟有關當局合作」。

以色列外長卡茨批評伊朗從事違反國際法的「海盜行動」，呼籲歐盟和自由世界應立即把伊朗革命衛隊定為恐怖組織，並追加制裁伊朗。以軍發言人哈加里則警告，伊朗「將要為選擇升級局勢承擔後果」。

自本月1日伊朗革命衛隊至少兩名高級指揮官死於駐敘利亞大使館遇襲後，伊朗即指控是以色列所為，表明必會報復，惹來外界憂慮以哈戰事演變成中東大戰。其中革命衛隊海軍將領坦格西里上周二警告，將在認為有需要時封鎖霍爾木茲海峽，明言伊朗視以色列在阿聯酋的存在為威脅。

英德沙特卡塔爾向伊朗施壓

綜合美媒報道，美國情報顯示伊朗正調動國內軍備，包括無人機和約100枚巡航導彈，預期伊朗未來數日將以這些武器攻擊以色列，並有可能是偕同其「抵抗軸心」武裝成員發動。作為以色列最重要的盟友，美國繼續力圖阻止伊朗施襲。美國總統拜登前日回應傳媒提問時，認為伊朗「很快便會」發動襲擊，警告伊方不要動手；英國、德國、沙特阿拉伯和卡塔爾都有應美方呼籲，向伊朗施壓。另一邊廂，美軍已準備好協助以方攔截。《華爾街日報》報道，美軍決定重新部署兩艘驅逐艦，其中一艘原已在中東，另一艘則是調派前往，當中最少一艘備有「神盾」導彈防禦系統。

有分析認為伊朗仍會謹慎行事。《金融時報》前天引述伊朗和阿曼會談的知情官員稱，觀乎伊朗發放的信號，其報復以色列的行動將經「校準」（calibrated），避免中東爆發全面衝突，也不太可能襲擊以色列在區內的外交設施。報道又引述一名德黑蘭政權內部人士稱，伊朗將向以色列發動「組合式」攻擊，旨在「尋求最大政治影響」，蓄意製造心理不確定性，迫使以色列時刻保持高度警覺。

路透社引述一名英國智庫分析師指，倘若今次「劫船」就是伊朗對以色列的報復，即展現德黑蘭尋求避免更廣泛升級下保存面子的意願，這點確會將全面衝突的風險降低，但此舉會引發霍爾木茲海峽航運受阻的恐懼。

（華爾街日報/華盛頓郵報/CNN/CBS/金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）