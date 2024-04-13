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90年代脫殺前妻罪 辛普森離世

【明報專訊】美國前美式足球員辛普森（O.J. Simpson，圖）周三（10日）因癌症在內華達州離世，終年76歲。辛普森在90年代涉嫌殺害前妻及前妻男友人一案轟動一時，他雖被判無罪，但1997年被一個民事法庭裁定要向兩名死者的家屬賠償共3350萬美元。男死者父親的代表律師指辛普森沒支付賠償，所欠金額連本帶利已增至逾1億美元（逾7.8億港元）。

辛普森的家人周四公布其死訊，稱他在子孫陪伴下離世。傳媒約兩個月前報道辛普森患前列腺癌接受化療。

電視直播與警追逐 舉國關注

辛普森由球星淪為階下囚的經歷始於1994年，當時前妻布朗（Nicole Brown）和她的男友人戈德曼（Ronald Goldman）倒臥在布朗於洛杉磯住所外，辛普森成為嫌疑人，警方曾與他展開汽車追逐，電視直播過程，引起全國關注。

辛普森最終自首，案件1995年開審，被稱為世紀審訊，因證據存有漏洞而獲判無罪。2007年辛普森因持械行劫在拉斯維加斯被捕，翌年被判囚30年，2017年獲假釋。

雖然辛普森涉殺前妻案被判無罪，但1997年一個民事法庭裁定他須向兩名死者的家屬賠償3350萬美元。不過，戈德曼父親的律師指辛普森未有賠錢，將爭取以他的遺產還債。

（CNN/BBC/每日郵報）

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