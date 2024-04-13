美籲中土勸伊朗勿報復以國 德黑蘭稱回應行動會避免局勢惡化

華府近日知會盟友稱伊朗即將發動報復行動，有外交官透露美國認為伊朗有可能直接攻擊以色列，勢令持續了半年的中東緊張局勢大幅升級。《華爾街日報》前日引述消息指，以國正為伊朗可能最快周五或周六直接攻擊以國北部或南部作準備。

王毅：形勢升級是加沙衝突外溢表現

《金融時報》昨日報道，美國已呼籲中國、土耳其、沙特阿拉伯等國，協助敦促伊朗勿向以國報復。美國國務卿布林肯周四跟中共中央政治局委員、外長王毅通電話，通報美方對當前中東形勢的看法。王毅稱中方強烈譴責對伊朗駐敘利亞大使館襲擊，指這一輪形勢升級是加沙衝突外溢的最新表現，當務之急是盡快平息加沙衝突。拜登政府近月一再要求中國對伊朗施壓，包括阻止伊朗支持的胡塞武裝襲擊紅海船舶，但美國官員私下稱沒看到任何證據顯示中國採取施壓措施。

美國國務院發言人米勒表示，美方過去數日已接觸歐洲盟友和伙伴，敦促他們向伊朗發出明確信息，即局勢升級不符合伊朗、地區以至全世界的利益。其他西方和阿拉伯國家政府亦試圖說服伊朗保持克制，他們愈來愈擔心伊朗準備直接針對以色列，而不是透過其他「抵抗陣線」成員作回應。

美限制駐以外交官家眷活動

美軍負責中東地區的中央司令部司令庫里拉（Michael E. Kurilla）周四前往以色列，他將跟以方協調應對伊朗可能展開的報復行動，並討論以哈戰事和在加沙的人道救援行動。另外，美國駐以大使館周四宣布禁止使館人員及其家眷前往以色列中部、耶路撒冷及貝爾謝巴以外地區。法國昨日亦警告國民未來幾日避免前往以色列、巴勒斯坦、伊朗和黎巴嫩，駐伊朗外交人員家眷將被要求撤走。

伊朗外長阿卜杜拉希揚周日到訪海灣國家阿曼時，藉機向美國發出信息指伊朗將以避免局勢嚴重升級的方式回應大使館遇襲，不會倉卒行動。

（紐約時報/華爾街日報/今日美國報/金融時報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）