美日菲峰會首演 華批聲明肆意抹黑 南海東海台海獲提及 拜登：美對日菲同盟承諾「堅如鐵甲」

拜登政府周四趁日本首相岸田文雄國事訪問美國，同時邀請菲律賓總統小馬可斯到白宮，安排歷來首場美日菲三邊峰會。會後白宮網站刊登美日菲領袖的聯合願景聲明，外界焦點落在安全保障領域的內容。

在「和平與安全的伙伴關係」部分，拜登首先表明美方對日本和菲律賓「堅如鐵甲」（ironclad）的同盟承諾，指其數十年來有助捍衛印太地區的和平與安全，其後聲明依次提及南海、東海和台海問題，並宣布計劃推進三邊防衛合作，包括偕同其他伙伴進行聯合海軍訓練和演習，另外還宣布成立三邊海事對話機制提升協調和集體應對。

關注南海聲索東海現狀台海穩定

在南海問題上，美日菲表達對中方「在南海危險和侵略性的行為」的嚴正關切，關注南海的「填海造地軍事化和非法海洋聲索」，堅定反對在南海的「危險和強迫性地」使用海岸防衛和海上民兵部隊，重申嚴正關切中方反覆阻礙菲方船隻執行公海自由航行和干擾仁愛礁（按：即指涉中方斥為「坐灘」的菲方軍艦）。聲明指2016年南海仲裁案將仁愛礁列入菲方專屬經濟區，呼籲中方遵守裁決（按：中方從未承認作出仲裁的國際海洋法法庭對南海主權有司法管轄權）。

在東海問題上，美日菲重申強烈反對中方對單方面以武力或強迫改變東海現狀，包括試圖削弱日本對釣魚島（日稱尖閣諸島）的行政管理。在台海問題上，美日菲重申台海和平與穩定的重要性，指這是全球安全繁榮的不可替代要素，三方認知到對台基本立場不變，呼籲兩岸問題和平解決。

美日菲提「呂宋經濟走廊」構想

聲明其他內容包括經濟增長與韌性、發展關鍵與新興科技、增進氣候伙伴關係與潔淨能源供應鏈。美日菲更首次提出「呂宋經濟走廊」的構想，這是美國在「全球基礎設施和投資伙伴關係」（PGI，即七大工業國集團（G7）前年提出被視為抗衡中方一帶一路的構想）下的「印太經濟框架加速器」（IPEF Accelerator）項目的首條經濟走廊。按聲明介紹，呂宋經濟走廊將支持呂宋島內蘇比克灣、克拉克、馬尼拉和八打雁省的聯通，美日菲將加快對「高影響力」基建項目的協調投資，例子包括鐵路、港口現代化、潔淨能源與半導體供應鏈、企業化農業和蘇比克灣民用港口升級等。

中：日菲不應引進陣營對抗

中國外交部亞洲司司長劉勁松昨就美日菲峰會期間的涉華消極言行，分別向日本和菲律賓提出嚴正交涉。

外交部發言人毛寧表示，中方堅決反對有關國家操弄集團政治，堅決反對在本地區搞封閉排他的「小圈子」，指日本、菲律賓不應「把陣營對抗引進本地區，更不得以損害他國利益為代價搞三邊合作」，對美日菲峰會的聯合聲明提出反問道：「不是針對中方的肆意抹黑攻擊，又是什麼？」她重申台灣問題純屬中國內政、中國對釣魚島及其附屬島嶼、南海諸島擁有無可爭辯的主權，中方在東海、南海的活動正當合法、無可非議，同時堅決反對域外國家插手搬弄是非、升級事態。

（白宮網站/CNN/中國外交部網站）