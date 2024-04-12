越南女首富詐騙千億判死 同案通緝包括Lee George Lam 與數碼港前主席同名

曾為越南女首富的張美蘭（Truong My Lan）涉嫌「左手交右手」，以欺詐借貸方式從自己作為大股東的西貢商業銀行（SCB）挪用多達304萬億越南盾到自己的空殼公司，金額相當於越南2022年國內生產總值的3%。她和其港商丈夫朱立基（綽號「越南朱」）及另外84人同被控。

港商丈夫違銀行業條例囚9年

案件上月5日在胡志明市人民法院開審，張美蘭是唯一不認罪的被告，她將責任推給下屬。在庭上宣讀的裁決指被告行為「削弱了人們對黨和國家領導的信任」。張美蘭因貪污財產罪被判死；因行賄罪判監20年；因違反銀行業條例被判監20年。她可在宣判後15日內提出上訴。張美蘭的家人在宣判前告訴路透社，她將提出上訴。其他85名被告被判緩刑3年至終身監禁。朱立基因違銀行業條例被判監9年。

據最高人民檢察院的公訴書，張美蘭建立了由1000家子公司和合資公司組成的萬盛發集團，然後交給親屬和家人管理。張美蘭雖沒在SCB擔任職務，但成為該銀行的主要股東，持有85%至91.5%的股份。張美蘭及其同案偽造虛假貸款檔案，從SCB提取資金滿足個人需要。

張美蘭操控銀行放貸予空殼公司

自2018年10月9日至2022年10月7日，張美蘭共偽造了916份貸款資料，累計騙取SCB銀行的304萬億越南盾。該銀行至今未能支付該筆款項，而且已產生超過129.4萬億越盾的利息。此外，張美蘭因向國家銀行督察組行賄，以求包庇其及SCB銀行的違法行為而犯下行賄罪。

根據越南媒體去年10月報道，越南公安部調查警察機關當時對7名逃離或下落不明的涉案疑犯發出通緝令，他們包括6名SCB高層和一名叫Lee George Lam的SCB前董事局成員。越南傳媒今年3月報道，加拿大籍的Lee George Lam和中國籍SCB董事Sun Henry Ka Ziang已經藏匿起來，越南公安部門決定將此案分開處理，並暫停對兩名被告的調查，一旦拘捕兩人調查將繼續。

調查文件顯示，Lee George Lam曾簽署董事會的8份會議記錄，向張美蘭批准68筆貸款，截至2022年10月17日的總欠債為53萬億越南盾，抵押資產總值為34萬億越南盾；給SCB造成逾19萬億越南盾的損失。

本報記者根據越南通緝令上列出的地址，昨晚嘗試到訪Lee George Lam位於港島的寓所，但受保安攔截未能進入大廈。記者經對講機聯絡屋內人士，一名自稱傭工的女子以英語回應。被問到「Mr Lam」及「George」是否在屋內、何時回來等，該女子均表示不知道，並稱屋內只有她一人。本報昨天亦曾向越南駐港總領事館、越南公安部、Lee George Lam擔任董事會常務副主席的香港上市公司洲際航天科技集團、中國駐越南大使館查詢和求證，惟截稿前未獲回覆。

本報昨晚亦向特區政府查詢有否接獲越南方面請求協助，政府發言人未正面回覆，表示「個別國家是否曾提出要求及相關資料，或會涉及請求方或被請求方未完成的案件，因此不適宜公開」。

（越通社/彭博社/法新社/BBC/VnExpress/明報記者）