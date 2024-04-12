越南女首富詐騙千億判死 同案通緝包括Lee George Lam 與數碼港前主席同名

【明報專訊】越南歷來最大宗、涉及304萬億越南盾（約954億港元）的金融詐騙案，67歲主犯、地產大亨兼萬盛發集團前董事長張美蘭周四（11日）被判死刑；家人表示她將上訴。此案尚有人士被追緝，越南媒體去年10月報道，越南公安當局去年10月對7名逃離或下落不明的涉案疑犯發出通緝令，包括6名西貢商業銀行（SCB）高層和一名叫Lam Lee George（越媒多用Lee George Lam）的SCB前董事局成員，後者在通緝令上的名字與香港數碼港管理有限公司董事局前主席林家禮英文名相同，相片亦近似。本報昨嘗試聯絡林求證，惟至截稿前未獲回覆。
曾為越南女首富的張美蘭（Truong My Lan）涉嫌「左手交右手」，以欺詐借貸方式從自己作為大股東的西貢商業銀行（SCB）挪用多達304萬億越南盾到自己的空殼公司，金額相當於越南2022年國內生產總值的3%。她和其港商丈夫朱立基（綽號「越南朱」）及另外84人同被控。
港商丈夫違銀行業條例囚9年
案件上月5日在胡志明市人民法院開審，張美蘭是唯一不認罪的被告，她將責任推給下屬。在庭上宣讀的裁決指被告行為「削弱了人們對黨和國家領導的信任」。張美蘭因貪污財產罪被判死；因行賄罪判監20年；因違反銀行業條例被判監20年。她可在宣判後15日內提出上訴。張美蘭的家人在宣判前告訴路透社，她將提出上訴。其他85名被告被判緩刑3年至終身監禁。朱立基因違銀行業條例被判監9年。
據最高人民檢察院的公訴書，張美蘭建立了由1000家子公司和合資公司組成的萬盛發集團，然後交給親屬和家人管理。張美蘭雖沒在SCB擔任職務，但成為該銀行的主要股東，持有85%至91.5%的股份。張美蘭及其同案偽造虛假貸款檔案，從SCB提取資金滿足個人需要。
張美蘭操控銀行放貸予空殼公司
自2018年10月9日至2022年10月7日，張美蘭共偽造了916份貸款資料，累計騙取SCB銀行的304萬億越南盾。該銀行至今未能支付該筆款項，而且已產生超過129.4萬億越盾的利息。此外，張美蘭因向國家銀行督察組行賄，以求包庇其及SCB銀行的違法行為而犯下行賄罪。
根據越南媒體去年10月報道，越南公安部調查警察機關當時對7名逃離或下落不明的涉案疑犯發出通緝令，他們包括6名SCB高層和一名叫Lee George Lam的SCB前董事局成員。越南傳媒今年3月報道，加拿大籍的Lee George Lam和中國籍SCB董事Sun Henry Ka Ziang已經藏匿起來，越南公安部門決定將此案分開處理，並暫停對兩名被告的調查，一旦拘捕兩人調查將繼續。
調查文件顯示，Lee George Lam曾簽署董事會的8份會議記錄，向張美蘭批准68筆貸款，截至2022年10月17日的總欠債為53萬億越南盾，抵押資產總值為34萬億越南盾；給SCB造成逾19萬億越南盾的損失。
本報記者根據越南通緝令上列出的地址，昨晚嘗試到訪Lee George Lam位於港島的寓所，但受保安攔截未能進入大廈。記者經對講機聯絡屋內人士，一名自稱傭工的女子以英語回應。被問到「Mr Lam」及「George」是否在屋內、何時回來等，該女子均表示不知道，並稱屋內只有她一人。本報昨天亦曾向越南駐港總領事館、越南公安部、Lee George Lam擔任董事會常務副主席的香港上市公司洲際航天科技集團、中國駐越南大使館查詢和求證，惟截稿前未獲回覆。
本報昨晚亦向特區政府查詢有否接獲越南方面請求協助，政府發言人未正面回覆，表示「個別國家是否曾提出要求及相關資料，或會涉及請求方或被請求方未完成的案件，因此不適宜公開」。
（越通社/彭博社/法新社/BBC/VnExpress/明報記者）