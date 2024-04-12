美情報預警伊朗大規模襲以

【明報專訊】伊朗駐敘利亞大使館建築本月1日遭空襲，造成革命衛隊旗下「聖城旅」的兩名將領及其他人喪生，以色列被指是幕後黑手。《華爾街日報》及彭博社周三（10日）引述消息人士報道，美國有情報指伊朗或其代理人即將對以色列軍事及政府目標展開大規模導彈或無人機攻擊，代表以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯戰事持續半年的戰事或大幅擴大。美國總統拜登表示美方將盡力保護以色列安全。
在駐敘國大馬士革大使館建築被襲後，伊朗指以色列是兇手，聲言會報復。伊朗最高領袖哈梅內伊周三在社交網站X稱，攻擊大使館亦等同攻擊伊朗領土，以色列「應受懲罰，且一定會受懲罰」。彭博社引述消息人士報道，伊朗未來數天或使用高精準導彈攻擊，而美以情報部門評估，伊朗的襲擊只是時間問題。
以色列的西方盟友已獲告知以國政府或軍事設施可能成為攻擊，但民用設施或不受影響，美方正為以國建立及分享情報評估。以色列則向盟友稱他們正等待襲擊發生，然後對加沙南部展開地面行動。消息人士又指美國及西方情報認為伊朗及其盟友的攻擊，不一定來自以色列北面，即黎巴嫩真主黨所在地區。外國外交使團已為可能發生的襲擊準備，包括在以國要求準備緊急物資如發電機及衛星電話下，制定撤離應急計劃，但消息人士指未知有何西方外交使團擬立即撤離。
美軍中央司令部赴以商應對
美國總統拜登周三稱，他已向內塔尼亞胡表明美國就以色列安全、抵禦伊朗及其代理人這些威脅的堅定承諾，美方將盡力保護以色列安全。美國新聞網絡AXIOS周四報道，美軍中央司令部司令庫里拉（Michael Erik Kurilla）預計當天到以色列，跟以國防長加倫特等官員討論伊朗攻擊威脅。