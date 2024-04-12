美情報預警伊朗大規模襲以

在駐敘國大馬士革大使館建築被襲後，伊朗指以色列是兇手，聲言會報復。伊朗最高領袖哈梅內伊周三在社交網站X稱，攻擊大使館亦等同攻擊伊朗領土，以色列「應受懲罰，且一定會受懲罰」。彭博社引述消息人士報道，伊朗未來數天或使用高精準導彈攻擊，而美以情報部門評估，伊朗的襲擊只是時間問題。

以色列的西方盟友已獲告知以國政府或軍事設施可能成為攻擊，但民用設施或不受影響，美方正為以國建立及分享情報評估。以色列則向盟友稱他們正等待襲擊發生，然後對加沙南部展開地面行動。消息人士又指美國及西方情報認為伊朗及其盟友的攻擊，不一定來自以色列北面，即黎巴嫩真主黨所在地區。外國外交使團已為可能發生的襲擊準備，包括在以國要求準備緊急物資如發電機及衛星電話下，制定撤離應急計劃，但消息人士指未知有何西方外交使團擬立即撤離。

美軍中央司令部赴以商應對

美國總統拜登周三稱，他已向內塔尼亞胡表明美國就以色列安全、抵禦伊朗及其代理人這些威脅的堅定承諾，美方將盡力保護以色列安全。美國新聞網絡AXIOS周四報道，美軍中央司令部司令庫里拉（Michael Erik Kurilla）預計當天到以色列，跟以國防長加倫特等官員討論伊朗攻擊威脅。

（彭博社/以色列時報/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）