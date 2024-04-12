美日強化同盟牽制 京斥威脅和平 拜登岸田打造全球伙伴關係 提台海和平與華溝通重要性

拜登和岸田在聯合聲明中表示，「在美日合作的新時代，兩國意識到全球事件與印太地區的安全、穩定與發展互為影響，因此兩國正在所有領域和層面合作，以建立適切的全球伙伴關係，應對當今和未來複雜、互相關聯的挑戰，惠及彼此和世界」。二人指，美日合作的核心是「共享致力跟志同道合伙伴和多邊制度工作，應對共同挑戰的意念，以保障世界自由、開放、聯繫、具韌性和安全」。

稱美日挑戰機遇「前所未有統一」

二人指通過協同各個範疇的戰略，兩國應對未來挑戰和機遇將「前所未有地統一」，其中加強防衛和安全的重點在於計劃「雙邊升級各自指揮和控制框架，以容許美軍和日本自衛隊在行動和實力上無縫融合，並於和平時期以至突發事態時具更大協同性和策劃」，稱美日同盟指揮和控制更有效將在面臨日益迫切的地區安全挑戰時加強威懾力，以及推廣自由與開放的印太地區。聲明提出美、日、澳於建構防空網絡的願景；考慮日本參與澳英美安全伙伴關係（AUKUS）「第二支柱」的先進能力合作；歡迎美日韓年度多領域軍演取得進展；意識到印太和「歐洲—大西洋」地區正變得前所未有地緊密；歡迎美日英三邊軍演從明年起展開；以及尋求美日澳在無人飛行系統方面合作。

美確認與日協防釣島 轟華「危險行為」

另一方面，拜登重新確認美國協防日本適用於日本與中國有主權爭議的釣魚島（日稱尖閣諸島）。他跟岸田重申強烈反對中國以武力或脅迫單方面改變東海現狀，包括以行動尋求削弱「日本對尖閣諸島的長期及和平管控」。兩國亦批評中國最近「支持南海非法海事聲索的危險和升級行為，以及干擾他國離岸開採資源的力量」不符國際法，強調2016年南海仲裁裁決是最後的相關決定，並對涉案各方具法律約束力。

二人又重申美日涉台灣的基本立場未有改變，鼓勵和平解決台海問題，另又批評北京「推進不透明地建造核武庫，引發對全球和地區穩定的憂慮」。

惟二人呼籲印太所有各方推動溝通渠道開放，以及實際措施降低誤會以及計算錯誤風險，防止爆發衝突，指尤其跟中國大陸的領袖級等坦誠溝通至為重要，兩國亦表達在共同利益的可能領域內跟北京合作的意向。

岸田重提「今日烏克蘭明日東亞」

拜登在峰會後記者會上形容今次是美日同盟「創設以來最為顯著的升級」，「純屬防禦性質」。岸田則表示兩國將繼續應對包括來自中國大陸的挑戰，稱「今日烏克蘭將是明日東亞」。

在北京，外交部發言人毛寧昨於例行記者會上重申，「台灣問題純屬中國內政……中國在東海和南海的活動完全符合國際法，無可非議，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土」，指「美日歪曲事實和真相，才是地區和平穩定的真正威脅」。

美日菲峰會周四（本港周五早上）登場，預料將宣布涉及三邊的軍事和經濟等合作。

（美國白宮/衛報）