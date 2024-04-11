哈馬斯暗示沒足夠生還人質達停火條件

談判代表商討的協議框架提出在休戰首6周，哈馬斯應釋放40名人質，包括所有婦女及患病和年長男性，以國則釋放數百名巴人囚犯做交換。然而兩名消息人士稱，哈馬斯向包括卡塔爾和埃及在內的國際調解者表示，他們沒有符合釋放標準的40名人質。CNN亦指其有關人質狀況的紀錄顯示，達到提議標準的生還人質不足40人。

自上次短暫停火後的數月談判上，以色列多次要求哈馬斯提供人質名單及狀况資料，但是哈馬斯辯稱，要暫停戰事才可追蹤及集合人質。CNN指相信目前生還的近100名人質中，大多數是以軍男性士兵或達到預備役年齡男性。

澳洲愛爾蘭擬承認巴勒斯坦國

另一方面，澳洲及愛爾蘭周二分別表示計劃承認巴勒斯坦國。愛爾蘭外長馬丁（Micheal Martin）在國會演說稱，當完成「更廣泛的國際討論」後，就會向政府提案正式承認巴勒斯坦國。澳洲外長黃英賢則在堪培拉表示，承認巴勒斯坦國不僅為巴人提供實現立國願望的機會，亦會加強和平力量，削弱極端主義，打擊哈馬斯、伊朗及伊朗區內其他有害的代理人。

（法新社/CNN/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）