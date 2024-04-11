韓國會選舉 「朝小野大」格局未變

67%高投票率創32年紀錄

中央選舉管理委員會表示，昨天投票率為67%，較4年前上屆高0.8個百分點，為1992年後最高的國會選舉投票紀錄。根據MBC網站，迄當地時間周四凌晨2時開票率88.9%來看，在野共同民主黨以156席，加上其衛星政黨「共同民主聯盟」的13席，合共有169席，領先執政國民力量黨（94席）及其衛星政黨「國民的未來」（19席）合共的113席，。由反尹錫悅的前法務部長曹國新創立的祖國革新黨也贏得12席，成為國會第三大黨。

倘反對派贏得180席或以上，可確保擔任多數國會委員會主席，可輕易通過動議和法案，可強行終止「拉布」。儘管總統有否決權可發還法案，惟反對派若得200席就夠票推翻總統的否決權，甚至通過彈劾總統動議和修憲案。

上屆選舉，國民力量黨的前身及相關政黨合計103席，共同民主黨及其衛星政黨佔180席。

分析顯示，反對派根據地光州等全羅南北道的平均投票率最高，保守政黨重地慶尚南北道的投票率卻稍遜。此外，上周創下逾31%投票紀錄的提前投票統計顯示，投票選民最多的為偏向支持執政黨的60至69歲，第二、三位是傾向支持在野政黨的50至59歲、40至49歲。選委會視大葱為「反政府象徵物」而下票站「禁葱令」亦可能激起反效果。

（韓聯社/首爾經濟/朝鮮日報）