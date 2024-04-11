韓國會選舉 「朝小野大」格局未變

【明報專訊】韓國周三（10日）國會選舉錄得32年來最高的67%投票率，昨天初步點票結果顯示總統尹錫悅所屬的執政右翼國民力量黨相信擺脫不了「高投票率不利右翼」的韓國選舉宿命，在被指摘施政失當的「政權審判風暴」中，該黨敗於最大在野黨共同民主黨。共同民主黨代表李在明在仁川市桂陽乙選區得票53.83%，以8個百分點擊敗得票45.74%國民力量對手元喜龍。
67%高投票率創32年紀錄
中央選舉管理委員會表示，昨天投票率為67%，較4年前上屆高0.8個百分點，為1992年後最高的國會選舉投票紀錄。根據MBC網站，迄當地時間周四凌晨2時開票率88.9%來看，在野共同民主黨以156席，加上其衛星政黨「共同民主聯盟」的13席，合共有169席，領先執政國民力量黨（94席）及其衛星政黨「國民的未來」（19席）合共的113席，。由反尹錫悅的前法務部長曹國新創立的祖國革新黨也贏得12席，成為國會第三大黨。
倘反對派贏得180席或以上，可確保擔任多數國會委員會主席，可輕易通過動議和法案，可強行終止「拉布」。儘管總統有否決權可發還法案，惟反對派若得200席就夠票推翻總統的否決權，甚至通過彈劾總統動議和修憲案。
上屆選舉，國民力量黨的前身及相關政黨合計103席，共同民主黨及其衛星政黨佔180席。
分析顯示，反對派根據地光州等全羅南北道的平均投票率最高，保守政黨重地慶尚南北道的投票率卻稍遜。此外，上周創下逾31%投票紀錄的提前投票統計顯示，投票選民最多的為偏向支持執政黨的60至69歲，第二、三位是傾向支持在野政黨的50至59歲、40至49歲。選委會視大葱為「反政府象徵物」而下票站「禁葱令」亦可能激起反效果。