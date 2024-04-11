華盛頓峰會 美日安保升級矚目 駐日美軍指揮系統現代化 美日澳佈聯合防空網

在會後記者會上，美國總統拜登表示，為了加強對抗中國的防禦聯繫，美國、日本和澳洲將啟動一個聯合防空網絡，「這將是日本、美國和澳洲首次創建一個空中導彈和防禦架構網絡」。

峰會上，美日將兩國關係定位為「全球伙伴關係」，突顯日本在美國全球戰略，特別是印太地區中的核心地位。美國一名官員對《日經亞洲》解釋說，駐日美軍將重組聯合作戰司令部，負責監督在日本前沿部署的美國海軍、海軍陸戰隊、空軍和陸軍部隊。目前每個軍種都有獨立指揮鏈，且未具備在未來戰爭中至關重要的聯合作戰能力。新的駐日美軍指揮系統將與日本方面協調。官員表示，兩國將指示各自的外交與國防部長在下次2+2會議上商討相關細節。

推動4星上將統領駐日美軍

日本一直希望美方委任或提拔一名4星上將統領駐日美軍，以克服美日防衛合作上的地理距離和時差障礙。在現行架構中，駐日美軍只由3星中將領導，按其軍階缺乏權力執行聯合任務，這意味日本自衛隊必須與距逾6000公里和相隔5個時區的夏威夷美軍印太司令部協調，難以適應如今中方軍力大幅提升與朝鮮具有核威脅現狀。

日本國際問題研究所主任研究員小谷哲男此前向美國之音表示，這對美日同盟將是非常重要的一步，透過升級指揮和軍事控制關係，美日實際上正在準備攜手打仗作戰，從而確保在危機發生時兩支軍事部隊可以聯合運作。

美日還宣布將啟動一個軍事工業委員會，評估日本境內雙方可以共同開發和生產武器的地點。官員表示，這個想法是利用日本的工業產能來彌補美國在國防工業產能方面的弱點。

國會演講象徵獲兩黨支持

岸田是2015年安倍晉三之後首名對美國國事訪問的日本首相，周三晚獲拜登在白宮設國宴款待。岸田獲國賓級待遇，突顯日美的「全球伙伴關係」，也突顯日本在美國全球戰略，特別是印太地區中的核心地位。

岸田美東時間周四早上會到美國國會參眾兩院聯席會議上發表演說。日本外務省一名高級官員解釋說，岸田堅持在國會發表演講，而不僅僅是與拜登及其民主黨對話，是希望強調美日聯盟超越黨派政治，並享有兩黨支持。

美國參議院跨黨派議員團周二為歡迎岸田訪美，提交了確認日美同盟重要性的決議案。其中寫明釣魚島（日本稱尖閣諸島）是規定美國防衛義務的《美日安保條約》第五條適用對象。

美國、日本、菲律賓美東時間周四下午會在華盛頓舉行峰會。美媒稱，此次峰會的核心議題是三國安全聯盟關係升級，涉及聯合巡邏、美日對菲軍事援助等事宜，3國將強化合作聯手應對中國。

（日經亞洲/路透社/法新社/共同網）