波音生產醜聞擴大 FAA調查國會召聽證

工程師爆蠻力粗疏組裝 恐致解體

爆料人薩利赫保爾（Sam Salehpour）在波音工作十多年，原本是787夢幻客機（Dreamliner）的質量工程師，他在接受《紐約時報》訪問和轉交FAA的文件中詳述指控。他指出，787客機的機身由不同生產商分開製造，在波音廠房拼合時有時出現接口不齊問題，波音為快速解決，於是命工人強行拼合，「我親眼見人在飛機組件上跳上跳下，令它們（螺栓洞口）能夠對準」，令組件都出現變形。他警告，這種用蠻力的做法會令組件加快出現「疲勞」，長遠有可能解體。

於2011年開始交赴的波音787，機身採用大量輕身複合物料，標榜較為慳油。不過，《紐時》指出，外界對複合物料長期飛行下的抗壓能力所知較少。《紐時》引述前民航機機師考克斯（John Cox）說，雖然787採用的複合物料在破裂前較難被發現，理論上有可能隨時解體。

薩利赫保爾的律師卡茨（Debra S. Katz）表示，其當事人多次向上級提出這種「走捷徑」組裝手法的風險，均被漠視和噤聲，之後更被遭調職到777客機部門。她說，薩利赫保爾調職後，同樣發現777機身組裝同樣有問題。卡茨說，這種生產飛機優先的文化，令波音偏離正軌。薩利赫保爾周二在一個會議通話中補充說：「我這樣做不是因為希望波音失敗，而是因為我希望它成功，並避免空難發生。波音不能這樣下去。」

卡茨又透露，FAA上周五已向薩利赫保爾查問。FAA局長惠特克（Mike Whitaker）重申，自阿拉斯加航空今年1月發生波音客機空中甩門事故後，該局對波音採取強硬立場。他發聲明說：「對波音而言，情况已經改變。它必須承諾採取真正而強力的改善措施。」民主黨聯邦參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）發言人表示，參院調查委員會定於下周三（17日）舉行聽證會，並傳召薩利赫保爾作證。美聯社報道，波音行政總裁卡爾霍恩也被邀出席。

波音稱指控不實：沒即時問題

波音為夢幻客機辯護，稱對客機「完全有信心」，指有關指控不實，同時強調沒有報復員工。發言人說，公司為夢幻客機進行過詳細檢查，認為「沒有即時安全問題」或機身耐用度問題。

（紐約時報/CNN/國會山莊報）