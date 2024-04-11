波音生產醜聞擴大 FAA調查國會召聽證

【明報專訊】美國波音公司再被內部員工揭發安全漏洞。該公司一名質量工程師具名指控公司為了追趕產量，就算機身組件大小參差，都強行組裝拼合，涉及的型號包括787和777客機。指控者警告這種強行拼裝做法導致機身弱化，在飛行數千次後恐有解體風險，但他在向高層反映時反被調職報復。美國官員周二（9日）表示，美國聯邦航空管理局（FAA）已就此介入調查，參議院一個委員會亦已傳召該工程師和波音行政總裁卡爾霍恩下周上聽證會接受質詢。波音則強調飛機沒有即時安全問題。受消息拖累，波音股價周二下挫2% 。
工程師爆蠻力粗疏組裝 恐致解體
爆料人薩利赫保爾（Sam Salehpour）在波音工作十多年，原本是787夢幻客機（Dreamliner）的質量工程師，他在接受《紐約時報》訪問和轉交FAA的文件中詳述指控。他指出，787客機的機身由不同生產商分開製造，在波音廠房拼合時有時出現接口不齊問題，波音為快速解決，於是命工人強行拼合，「我親眼見人在飛機組件上跳上跳下，令它們（螺栓洞口）能夠對準」，令組件都出現變形。他警告，這種用蠻力的做法會令組件加快出現「疲勞」，長遠有可能解體。
於2011年開始交赴的波音787，機身採用大量輕身複合物料，標榜較為慳油。不過，《紐時》指出，外界對複合物料長期飛行下的抗壓能力所知較少。《紐時》引述前民航機機師考克斯（John Cox）說，雖然787採用的複合物料在破裂前較難被發現，理論上有可能隨時解體。
薩利赫保爾的律師卡茨（Debra S. Katz）表示，其當事人多次向上級提出這種「走捷徑」組裝手法的風險，均被漠視和噤聲，之後更被遭調職到777客機部門。她說，薩利赫保爾調職後，同樣發現777機身組裝同樣有問題。卡茨說，這種生產飛機優先的文化，令波音偏離正軌。薩利赫保爾周二在一個會議通話中補充說：「我這樣做不是因為希望波音失敗，而是因為我希望它成功，並避免空難發生。波音不能這樣下去。」
卡茨又透露，FAA上周五已向薩利赫保爾查問。FAA局長惠特克（Mike Whitaker）重申，自阿拉斯加航空今年1月發生波音客機空中甩門事故後，該局對波音採取強硬立場。他發聲明說：「對波音而言，情况已經改變。它必須承諾採取真正而強力的改善措施。」民主黨聯邦參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）發言人表示，參院調查委員會定於下周三（17日）舉行聽證會，並傳召薩利赫保爾作證。美聯社報道，波音行政總裁卡爾霍恩也被邀出席。
波音稱指控不實：沒即時問題
波音為夢幻客機辯護，稱對客機「完全有信心」，指有關指控不實，同時強調沒有報復員工。發言人說，公司為夢幻客機進行過詳細檢查，認為「沒有即時安全問題」或機身耐用度問題。