AUKUS第二支柱項目 研與日合作

2021年成立的AUKUS被視為抗衡中國在印太地區影響力的框架，它由兩大支柱構成，第一支柱為美英協助澳洲研製核潛艇，第二支柱涵蓋提供一系列先進能力和共享技術，包括量子運算、海底及高超音速戰力、人工智能及網絡技術等。美英澳周一在聯合聲明中表示，由於日本在相關領域的優勢，以及日本與3國密切的雙邊國防伙伴關係，因此正考慮與日本就AUKUS第二支柱的先進能力項目合作。聲明又表示，AUKUS成員一直有意讓其他國家參與第二支柱計劃，並考慮以下因素：技術創新、融資、工業優勢、充分保護敏感數據和資訊的能力，以及對促進印太地區和平穩定的影響力。英國稱，AUKUS三國與包括日本在內的其他國家之間的未來合作諮詢，將從今年展開。

有專家及官員稱，日本參與AUKUS第二支柱計劃仍存障礙，因日本需具備更好網絡防禦系統及更嚴格保密規則。由於美國限制與英澳這兩個密切伙伴分享技術機密，AUKUS的第二支柱早已面對阻力，美國國防部前工業政策資深官員格林沃爾特（Bill Greenwalt）表示，現在討論日本的參與還為時尚早，「如果我們不能在像AUKUS這樣重要的事情上與英澳整合，就沒有機會與日本合作，因為日本的安全機制仍處於和平時期模式且不成熟」。

澳淡化日入AUKUS可能

雖然AUKUS考慮讓日本參與第二支柱的合作，但澳洲淡化日本加入AUKUS的可能性。總理阿爾巴尼斯昨表示，雖然日本是合適的第二支柱候選合作伙伴，但強調AUKUS沒計劃增加新成員。

（路透社/華盛頓郵報）