明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

AUKUS第二支柱項目 研與日合作

【明報專訊】美國總統拜登周三（10日）會見到訪的日本首相岸田文雄前，美國、英國和澳洲周一發表聯合聲明，宣布正考慮在澳英美安全伙伴關係（AUKUS）下涉及先進技術項目的「第二支柱」上與日本合作。中國外交部周一批評3國不斷釋放「擴員信號」破壞地區和平穩定。澳洲總理阿爾巴尼斯昨天表示，日本是第二支柱理想合作對象，但強調AUKUS沒計劃增加成員。

2021年成立的AUKUS被視為抗衡中國在印太地區影響力的框架，它由兩大支柱構成，第一支柱為美英協助澳洲研製核潛艇，第二支柱涵蓋提供一系列先進能力和共享技術，包括量子運算、海底及高超音速戰力、人工智能及網絡技術等。美英澳周一在聯合聲明中表示，由於日本在相關領域的優勢，以及日本與3國密切的雙邊國防伙伴關係，因此正考慮與日本就AUKUS第二支柱的先進能力項目合作。聲明又表示，AUKUS成員一直有意讓其他國家參與第二支柱計劃，並考慮以下因素：技術創新、融資、工業優勢、充分保護敏感數據和資訊的能力，以及對促進印太地區和平穩定的影響力。英國稱，AUKUS三國與包括日本在內的其他國家之間的未來合作諮詢，將從今年展開。

有專家及官員稱，日本參與AUKUS第二支柱計劃仍存障礙，因日本需具備更好網絡防禦系統及更嚴格保密規則。由於美國限制與英澳這兩個密切伙伴分享技術機密，AUKUS的第二支柱早已面對阻力，美國國防部前工業政策資深官員格林沃爾特（Bill Greenwalt）表示，現在討論日本的參與還為時尚早，「如果我們不能在像AUKUS這樣重要的事情上與英澳整合，就沒有機會與日本合作，因為日本的安全機制仍處於和平時期模式且不成熟」。

澳淡化日入AUKUS可能

雖然AUKUS考慮讓日本參與第二支柱的合作，但澳洲淡化日本加入AUKUS的可能性。總理阿爾巴尼斯昨表示，雖然日本是合適的第二支柱候選合作伙伴，但強調AUKUS沒計劃增加新成員。

（路透社/華盛頓郵報）

相關字詞﹕澳洲 日本 美國 美日峰會

上 / 下一篇新聞