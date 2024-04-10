韓國會選舉 尹錫悅中期考盼扭劣勢 選前民調：執政黨反對派拉鋸 銀髮選民效應受關注

韓國一院制國會這次選舉的300個議席，地方直選佔254席，政黨比例代表佔46席。中央選舉管理委員會調查顯示78.9%選民「一定投票」。加上上周提前投票的投票率達31.28%，預計很可能會推高今屆總投票率。執政國民力量黨和最大反對派共同民主黨俱稱此况對己方有利。

「朝小野大」倘惡化 「跛鴨」變「死鴨」

由於韓國總統的外交權力大於國會，選舉結果將不大影響尹錫悅親美疏中，強硬對朝、緩解韓日糾紛的外交政策。然而礙於反對黨主導國會，共同民主黨及其衛星政黨握180席，過去兩年「朝小野大」形勢之下政府難以通過一條法案，要推動施政很是艱難。政治分析家認為，如果反對派壓倒勝利，將進一步削弱尹錫悅的領導，可使餘下3年任期的他由「跛腳鴨」變為「死鴨子」。

過往韓國選舉總投票率愈高，對左派、自由派陣營勝出愈有利。因為支持保守陣營的選民傾向年長兼投票意欲較強，高投票率通常表示較多支持左派、自由派的青年選民投票。

不過2022年總統大選打破了總投票率愈高、愈不利保守陣營這慣例。當時總投票率高達77.08%，代表保守陣營國民力量黨的總統尹錫悅得票48.56%，以0.73個百分點這該國史上最小差幅，擊敗了得票47.83%的最大對手、代表共同民主黨的李在明。

50歲以上選民首過半 年輕人多游離

今屆年滿50歲或以上選民首見過半，佔選民整體51.6%；而中央選委會調查顯示，60歲以上偏好執政黨，從1980年代民運走過來的40歲至59歲傾向支持反對派，20歲至39歲則最多游離選民。

儘管反對派表現未見突出，但大眾批評現政府對社會關心樓價、物價通脹、經濟放緩，政策力不到位。尹錫悅2月推出的醫療改革挽民心，卻陷於醫生大罷工的醫療危機。

青年金道勳自稱原喜歡尹錫悅的檢察官形象和上任後的門口採訪做法，但不滿尹否決就其親人或左右手的嫌疑展開調查，例如第一夫人涉嫌「造市」和「Dior手袋醜聞」。

25歲民眾陳藝率贊成增加醫科學額，但批評政府在醫生罷工下沒有設法緩和事態。

有些選民表示討厭區分保守、進步政黨的二分法，認為兩大黨皆不相上下，想找第三勢力。前法務部長曹國上月創立的祖國革新黨在此形勢下異軍突起，韓國蓋洛普3月底民調，逾兩成受訪者表示想投票給曹國的政黨。

（綜合報道）