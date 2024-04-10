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日兩巨企警告AI風險 NTT《讀賣》促立法監管 防民主崩潰

【明報專訊】被視為在日本具有重要政治影響力的最大電訊商NTT和最暢銷報章《讀賣新聞》周一（8日）發表聯合宣言，呼籲必須快速立法監管生成式人工智能（generative AI），警告如果AI繼續不受監管下去，民主與社會秩序將會崩潰。有關表態反映日本商界對AI冒起的憂慮。另外，美國富豪馬斯克同日表示，AI智慧將於明年超越人類，配套必須盡快配合應對。

《華爾街日報》報道，NTT和讀賣的聯合宣言指出，雖然生成式AI在改善生產力上有潛在好處，但AI工具研發商有時在設計上只為了吸引用戶注意，無視道德或內容準確性，而這已開始令人類尊嚴受損。宣言警告，除非AI受到監管，否則「最壞的情况是民主和社會秩序會崩潰，導致戰爭」。宣言呼籲日本政府立即採取措施回應，包括制定法例保護選舉和國家安全免受生成式AI濫用影響。

NTT和讀賣指出，今次發表聯合宣言是因應公眾疑慮。兩者在日本政治上都具有重要影響力，其中日本政府擁有NTT約三分之一股權，該公司有積極參與AI研發，並向其商業用戶提供生成式AI產品。該公司發言人表示，生成式AI有其用途，但如果被用作控制輿論，則會構成風險。至於讀賣，其早上版的每日發行量高達600萬份，是日本全國最暢銷報章，被視為對政府政策具有影響力。該報的新聞和社評經常提出對AI的關注。

歐洲議會上月通過法律限制部分AI的使用，包括將禁止在學校和工作場所採用AI表情辨識技術，亦呼籲AI模型的研發者為產品作安全評估，並在發生嚴重事故時主動通報。《華爾街日報》的報道指出，今次的聯合宣言反映出美國盟友對美國公司領導研發AI計劃的疑慮聲音愈來愈明顯。

馬斯克：AI智慧明年超越人類

另外，美國電動車大廠Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）周一在社交平台X Spaces直播受訪時表示，如果晶片性能和電力都能滿足要求，AI最快明年底就會比人類聰明。他被問到通用人工智能（Artificial General Intelligence，AGI）發展時程時說：「如果將AGI定義為比最聰明的人類聰明，我認為大概會是明年，就在這兩年內。」馬斯克表示，先進晶片短缺是AI發展的一大限制，但未來一兩年，電力供應將會是關鍵。

（華爾街日報/金融時報）

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