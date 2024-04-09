以稱撤兵為準備攻拉法 英：非無條件撐以

分析料替換預備役 非戰略大轉變

以軍周日亦表示，兩個旅的士兵會駐紮在加沙北部及位於加沙乾河（Wadi Gaza）的新走廊，藉此「維持以軍行動自由，及展開基於情報的精準行動的能力」。軍方又發聲明，指加倫特當天聽取了就摧毁哈馬斯在拉法部隊準備工作的簡報。《衛報》報道，以軍這次撤軍相信主要為替換在汗尤尼斯經歷4個月戰事的預備役士兵，並非什麼重大戰略轉變。

美國慈善組織「世界中央廚房」（WCK）本月1日在加沙遭以軍空襲，造成7名援助人員死亡，當中包括3名英國公民。英國外相卡梅倫在《星期日泰晤士報》撰文，指以色列有權自我防衛而英國應予支持，但亦表示英國對以色列的支持並非毫無條件，稱他們期望以色列作為自豪而成功的民主政府，會遵守國際人道法例。

WCK遇襲後，以色列的重要盟友如美國等都呼籲緩解加沙人道危機，有監察組織稱加沙約230萬人口面臨嚴重糧食不足問題。卡梅倫在文中亦再呼籲以國政府容許更多人道物資運往加沙。

（金融時報/衛報/Politico）

（以色列-哈馬斯戰爭）