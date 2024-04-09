以稱撤兵為準備攻拉法 英：非無條件撐以

【明報專訊】以色列軍方周日（7日）宣布已撤走在加沙南部的地面部隊，外界關注以軍是否因上周一空襲慈善組織「世界中央廚房」（WCK）車隊造成7死事件後受壓調整作戰方向，惟防長加倫特周日跟以軍南方司令部的高級軍官開會後稱，以軍撤出汗尤尼斯是為進攻加沙南部拉法市的地面行動作準備的戰術考慮。因應WCK慘劇，英國外相卡梅倫周日敦促以國遵守國際人道法例，稱英國並非無條件支持以色列。
分析料替換預備役 非戰略大轉變
以軍周日亦表示，兩個旅的士兵會駐紮在加沙北部及位於加沙乾河（Wadi Gaza）的新走廊，藉此「維持以軍行動自由，及展開基於情報的精準行動的能力」。軍方又發聲明，指加倫特當天聽取了就摧毁哈馬斯在拉法部隊準備工作的簡報。《衛報》報道，以軍這次撤軍相信主要為替換在汗尤尼斯經歷4個月戰事的預備役士兵，並非什麼重大戰略轉變。
美國慈善組織「世界中央廚房」（WCK）本月1日在加沙遭以軍空襲，造成7名援助人員死亡，當中包括3名英國公民。英國外相卡梅倫在《星期日泰晤士報》撰文，指以色列有權自我防衛而英國應予支持，但亦表示英國對以色列的支持並非毫無條件，稱他們期望以色列作為自豪而成功的民主政府，會遵守國際人道法例。
WCK遇襲後，以色列的重要盟友如美國等都呼籲緩解加沙人道危機，有監察組織稱加沙約230萬人口面臨嚴重糧食不足問題。卡梅倫在文中亦再呼籲以國政府容許更多人道物資運往加沙。