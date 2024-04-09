華府放風：拜登將提美菲聯防適用仁愛礁

美日菲峰會 料將警告南海活動

上述華府消息人士表示，拜登4月2日與中國國家主席習近平通電話時曾對仁愛礁情况「嚴重關注」。在周四的華盛頓美日菲峰會，拜登將就中國「日益激進的南海活動」提出警告及強調《美菲共同防禦條約》適用於菲律賓「馬德雷山」號（Sierra Madre）。中國需要審視其策略，否則有遭受嚴重反擊的風險。其中一名消息人士說：「中國低估了事態升級的潛在風險。我們試過在一連串對話中清楚表明……我們的共同防禦條約涵蓋菲律賓水兵、船艦和『馬德雷山』號的延伸。」

菲方1999年蓄意把「馬德雷山」號擱淺於仁愛礁淺灘宣示主權，定期派船向艦上駐軍提供補給和維持該艘殘破船體依附島礁的加固物資。

北京多次重申仁愛礁是中國南沙群島的一部分，主權無可爭辯。中國海警近期屢出動執法阻撓菲補給船，局勢愈見緊張。中方指摘菲方違反拖走軍艦的承諾，反想在無人居住的珊瑚礁建永久哨站。

智庫「德國馬歇爾基金會」的中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，目前最可能爆發中美正面衝突的是仁愛礁；中方若攻擊菲律賓的船舶或軍隊，美國將不得不回應，「最壞情况是引發更大規模的軍事衝突」。

曾任美國中情局高級中國分析員的偉德寧（Dennis Wilder）則認為，中國若要試探美國的反應，很可能會設法拖走或摧毁「馬德雷山」號。美國的傳統基金會亞洲專家史密斯（Jeff Smith）主張美國對中國採取更強硬立場，例如聯同菲方為「馬德雷山」號提供補給或研究替換該艘登陸艦的方案，以防中國重演2012年「搶走菲律賓黃岩島的戲碼」。

（金融時報）