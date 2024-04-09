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美日峰會前 岸田提強化同盟必要 日揆暗批中國海上活動 北京：反對區內搞陣營對抗

【明報專訊】日本首相岸田文雄昨天（8日）啟程前往美國國事訪問，加強防衛合作是岸田訪美參與兩場峰會重點議題。岸田出訪前一天接受美國有線新聞網絡（CNN）專訪，表示不斷升級的地緣政治緊張局勢已將世界推向「歷史轉折點」，迫使日本必須改變防衛政策，並不點名批評中國試圖用武力單方面改變東海和南海現狀，他強調俄烏戰爭、中東及東亞局勢發展，令日本有必要加強日美同盟關係。對於本周美日菲峰會，中國外交部昨重申任何國家開展合作，都應有利於地區和平穩定，中方「反對拼湊排他性的小圈子，反對在區內搞陣營對抗」。

指地緣局勢推向「歷史轉折點」

今次是自2015年安倍晉三後首次有日本首相國事訪問美國，岸田周日在東京官邸接受CNN訪問時表示，當「我們目睹俄羅斯入侵烏克蘭、中東局勢持續及東亞局勢時，我們正面臨歷史轉折點。這是為何日本決定從根本上加強其防衛能力，並大大在這些方面改變安全政策」。他強調，面對日益嚴峻的安全挑戰，日美同盟變得愈來愈重要，希望有關觀點能獲得美國兩黨支持。岸田周三將與美國總統拜登舉行峰會，也會在參眾兩院聯席會議上發言；他周四會參加美日菲首次三邊峰會。

華府將這次美日峰會描繪成實現兩國同盟現代化的歷史機遇，因雙方均關注區內威脅，包括朝鮮武器試驗、迅速升級與俄羅斯關係，以及中國在南海及對台的「挑釁」。岸田2021年上台後，擴大與美國的防衛合作、增加國防開支、修訂安保三文件，寫明日本擁有反擊能力。被問及有這一政策轉變時，岸田指出目前東南亞的安全環境變得嚴峻及複雜，「在我們的周邊鄰國，有些正發展彈道導彈和核武，一些正以不透明的方式加強防衛能力，也有國家單方面試圖用武力改變東海和南海現狀」，其矛頭明顯指向和日本及菲律賓有海上主權爭議的中國。他指出，建立日本的阻嚇力與反應能力，對日美同盟至關重要，「我希望美國能理解這一點，也希望我們能共同努力改善該地區的和平與穩定」。

美國今年大選令人關注若特朗普重返白宮，美國外交政策的轉向。特朗普無論在執政期間還是近年，曾多次批評華盛頓的國防及安全條約，令亞洲和歐洲盟友感不安。岸田在訪問中拒絕評論是否擔心特朗普回朝，表示無論美國哪個政黨上台，相信日美同盟已廣泛獲得認同，「日美關係已比以往任何時候都更加穩固……無論（美國）總統選舉結果如何，我認為最重要是確保美國民眾認識到美日關係的重要性」。

日媒：美日峰會將商在日建太空港

除了加強防衛合作，《日經亞洲》昨報道，美日峰會將討論在日本興建發射美國火箭的「太空港」，以及加強合作打擊人工智能（AI）假資訊問題。《日經》中文網也報道，日美目標是在峰會上簽訂「技術保障協定」，確保美國火箭運到日本時技術不流向他國的機制，因火箭發射與導彈技術有很多共同點，美國在其他國發射火箭時一直要求保護機密。

《日經亞洲》報道，預計岸田和美國總統拜登將同意致力提高AI的可信度，並將這一倡議寫入聯合聲明，其中一個關鍵目標是防止偽造日及和美國政府各種文件。兩國計劃共同研究技術，防止篡改其網頁上發布的文件，包括允許追蹤文件創建者的方法，預計雙方還將討論驗證標註為政府官方文件的內容是否屬實的方法，以及刪除或改正被認為是假文件內容的框架。

（CNN/日經亞洲/日經新聞）

相關字詞﹕南海主權爭議 岸田文雄 中日關係 美日峰會 美日關係 美日同盟

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