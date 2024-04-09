無人機連襲俄控區核電站 IAEA斥增核風險 烏否認出擊指遭嫁禍

三襲扎波羅熱反應堆安全殼

扎波羅熱核電站位於烏克蘭東南部第聶伯河左岸埃涅爾戈達爾市附近，自2022年2月俄軍侵烏後不久就被俄方佔領，此後該核電站多次遭到炮擊，引發關注。該核電站有6座蘇製反應堆內含鈾235（U-235）和乏核燃料。周日遇襲時，第1、2、5和6反應堆處於冷停堆狀態，3號處於停堆維修狀態，4號處於熱停堆狀態。目前IAEA有專家組駐紮當地。

新一次襲擊發生在周日。根據現時營運核電站的俄羅斯國有原子能公司Rosatom表示，核電站內餐廳旁地域最先受襲，釀3人受傷，其中一人嚴重。不足半小時內，無人機攻擊了貨物裝卸區，另一架無人機接着攻擊第6號反應堆穹頂。

IAEA稱事後接獲核電站通知無人機襲擊的相關信息，這與IAEA的觀察「一致」。IAEA雖然表示該機組無嚴重損毁，輻射水平未見異常，但譴責襲擊，警告這會帶來損毁安全殼結構完整的風險。IAEA總幹事格羅西表示：「這顯然違反了保護歐洲最大核電站的基本原則。這種鹵莽攻擊大大增加了重大核意外的風險， 必須馬上停止。」

IAEA促停襲擊 俄斥核子恐怖主義

俄羅斯當局周日指控烏軍利用「自爆」無人機施襲，呼籲格羅西、歐盟立即對安全威脅採取行動。俄國外交部發言人扎哈羅娃質疑是烏克蘭總統澤連斯基為爭取西方支持而策動烏軍一再攻擊該核電站，呼籲國際領袖譴責「核子恐怖主義」行為。

烏克蘭則否認施襲，質疑是俄方自編自導自演。烏克蘭國防情報部發言人尤索夫指摘俄國「再次危害核設施、民眾和整個歐洲環境」。

俄烏雙方的說辭皆無提供證據，第三方未能第一時間核證。

（路透社/CNN）

（俄軍侵烏）