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以專家：三大昏招自毁名聲 以色列浪費世界同情

【明報專訊】在10．7哈馬斯突襲後，連串殺人擄俘的殘忍血腥場面曝光，一度令以色列在全球得到大量同情。然而，事隔半年，以軍轟炸和妨礙人道救援造成的巴人苦難，早已蓋過國際社會原先對以色列的同情。有鴿派以色列智庫專家坦言，以色列在這段時間的三大「昏招」，自毁在國際社會的名聲，變相浪費了原先得到的世界同情。

拒只針對哈馬斯 連坐全體巴人惹反噬

以色列智庫Mitvim研究總監基布里克向本報剖析，以色列從以下3方面犯錯，導致如今在國際社會的艱困境地：首先是致力模糊哈馬斯與全體巴人的界線——出於意識形態或憤怒，以色列政府、部長和公眾人物視全體巴人要為10．7屠殺負上罪責，將每個巴人都視為哈馬斯。這股印象造成兩大惡劣後果：一是認定加沙不存在「不涉（突襲）的（巴人）平民」，因此全部人都是合法攻擊目標，造成廣泛死傷，就連非戰鬥人員、人道援助工作者以至部分人質都被以軍殺死；二是那些將哈馬斯與巴人明確區分的國家，寧願撤回對以色列的支持，站在衝突中較弱小和被佔領的巴人一方。

基布里克慨嘆：「倘若以色列有所區分，只視哈馬斯為敵人，巴人就是巴人，承認以色列生存權的合法巴勒斯坦自治政府（也跟哈馬斯有分別），其行為就會不同，也就能保住其國際支持。」

其次是以色列不肯履行人道對待加沙平民的責任。在挑起戰爭、在平民間作戰並令其受害的哈馬斯未被消除下，人道危機開展也成為了以色列的責任，尤其是在北加沙省等其實際控制的地方。以色列長期拒絕回應美方以至其他國家要求，不肯協助更多人道援助進入加沙，同樣損害以色列所獲的國際支持。基布里克形容，直至最近，以色列才明白到需要做得更多，「但依然做得不足夠」。

拒示「終局」方案　難爭更多支持伙伴

最後也是最重要的一點，正是以色列拒絕展示戰爭目標和戰後願景——即所謂的「終局」（endgame）或「明日之後」（The Day After）方案。在這情况下，以色列的一切努力都單獨指向戰爭，令其無法爭取更多支持其努力的伙伴。基布里克坦言，倘若以色列設立政治目標，尋求將其達成，那麼要在全球動員持續支持消滅哈馬斯的工作，本可變得更容易。

即使在最親密盟友的美國，以色列也難以討好。根據美媒NPR近日取得的美國國務院備忘，拜登政府向以色列發出警告，指其加沙軍事行為正導致該國「面臨重大、有可能是世代性的聲望損害」。拜登的潛在總統連任對手、共和黨前總統特朗普，也在以色列報章的專訪中坦言，以方處理加沙戰事的手法正令自己流失大量支持，「犯了很大的錯誤」。基布里克不諱言，即使在文明世界沒有人願意在10．7突襲後站在哈馬斯一邊，「在實際行動上，以色列政府卻白白浪費了其收到的溫暖擁抱」。

（以色列-哈馬斯戰爭）

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