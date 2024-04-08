美推日參與AUKUS第二支柱制華 英澳有保留 日態度審慎

美國近期積極推動提升日本在防衛和安全領域的合作水平，預期本周美日峰會將拍板提升駐日美軍指揮層級，另一焦點則是日本能否加入AUKUS，尤其是涉及軍事科技協同的第二支柱部分。美國駐日大使伊曼紐爾上周三投書《華爾街日報》，指日本「即將成為（AUKUS）第二支柱首個新增伙伴」，有關日本會被要求在第二支柱合作的揣測隨即升溫。部分華府官員私下歡迎伊曼紐爾的言論，盼有助推動日本加入，但美、英、澳、日政府都因此觸動神經，畢竟各方尚未就此達成協議。

優先克服美英澳現存合作困難

《金融時報》報道，英、澳過去數月一直對日本參與AUKUS的提議表現抗拒，理由包括認為應優先克服3國之間現存的合作困難。澳洲強調有需要先專注於核潛艇項目，再談及AUKUS第二支柱的新成員。英、澳以至部分美國官員也認為，日本應先加強網絡防衛和保密措施。

有「印太沙皇」之稱的美國副國務卿坎貝爾上周在智庫演說上，指美方正分頭與英國和澳洲作開發和共同生產等合作，但承認「將當中的部分（項目）三方化（trilaterise）確是具有挑戰性」。惟坎貝爾承認，日方在保護高度敏感資訊所須的安全系統上「已採取部分步驟，但未有全部做好」。

即使日本也態度審慎。儘管執政自民黨副總裁麻生太郎去年訪澳時指AUKUS有必要容許日方加入，指日方可助澳洲更新舊式潛艇。惟一些日本官員近日對此審慎回應，首相岸田文雄上周五向《金融時報》表示，仍未對未來跟AUKUS如何合作做正式決定。

聯合聲明降格改防長發表

在各方都有疑慮下，美、英、澳作出妥協，只宣布AUKUS將承諾商討擴張。三國原擬由美國總統拜登、英國首相辛偉誠和澳洲總理阿爾巴尼斯的名義發表聯合聲明，現降格由防長發表。澳洲國防部回應路透社查詢時，指防長馬爾斯已公開和私下向日本表示會尋求納入更多伙伴參與AUKUS第二支柱。

AUKUS合作項目的第一支柱是美、英協助澳洲研製新型核潛艇，第二支柱涉及軍事科技協同，涵蓋網絡能力、人工智能、量子技術、海底戰力、高超音速和反高超音速戰力、電子戰等。新西蘭此前也有高官表態願參與第二支柱合作。

然而，AUKUS合作明顯劍指中國，坎貝爾上周更公開將AUKUS核潛艇項目連繫到台海局勢。中國外交部上月28日明言對AUKUS有嚴重關切和強烈擔憂。

（金融時報/路透社）