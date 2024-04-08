以軍加沙南部撤剩一旅 保要道安全 軍方稱完成地區行動 否認總理應美要求撤軍

以色列《國土報》報道，以軍撤走了第98突擊師。軍方解釋在該地區所有情報和戰鬥行動已完成。以軍一名軍官解釋，在擊潰哈馬斯汗尤尼斯旅方面已經取得成功，在希法醫院的行動「令我們改變對南部戰鬥的看法」。該官員澄清說，軍隊仍將根據作戰需要繼續在加沙行動。

《以色列時報》報道，留在加沙的納哈爾旅（Nahal Brigade），負責確保納塔里姆走廊（Netzarim Corridor）安全。該走廊從以色列南部的貝埃里地區向西穿越加沙直達海岸。該走廊使以軍能夠在加沙北部和中部地區施襲，阻止巴人返回加沙北部，並允許人道主義組織直接向加沙北部運送援助。

專家料撤拉法市民後續攻

加沙南部是近幾個月以軍在加沙攻勢的重點，《以色列時報》指這次撤兵似乎跟以軍完成加沙北部初期地面攻勢後撤離的做法相似，但對拉法的攻勢料不會受此影響，因類似行動將需要大規模召入新的預備役部隊。以色列軍事分析師多斯特里（Omer Dostri）也認為，撤兵只是戰術性，估計在撤走拉法市的平民後，以軍就會展開地面部隊，務求殲滅哈馬斯殘餘兵力。

新停火談判 未見妥協迹象

以軍地面部隊撤出加沙南部的消息傳出之際，埃及正準備主持新一輪停火談判。哈馬斯已表示會前往開羅參加談判。路透社和埃及傳媒報道，美國中情局局長伯恩斯、卡塔爾首相兼外相穆罕默德及以色列代表團將與會。不過，《以色列時報》稱，由於哈馬斯毫不妥協，以方認為談判恐仍將無果而終。報道援引一名以色列外交官的話稱，WCK車隊上周一遭以軍空襲後，國際社會加大對以施壓，以、美合作也受一定影響，因此哈馬斯認為可以迫使以色列接受其全部條件。

雖然以軍否認加沙南部撤走地面部隊是應美國要求，但WCK事件的確引起了美國政界的不滿。總統拜登上周四致電內塔尼亞胡，警告會將對以政策與以色列保護平民措施掛鈎，以色列受壓下隨即宣布重開加沙北部物資關口。

美民主黨促停供武 特朗普轉軚

美國民主黨聯邦衆議員佩洛西與數十名國會民主黨人，上周五向拜登和國務卿布林肯發聯署信，敦促暫停對以色列轉移武器，呼籲拜登政府調查WCK事件。

美國共和黨總統參選人特朗普對以色列態度也日益曖昧，由戰爭初期宣稱是以色列的終極捍衛者，到本月4日與一名保守派電台主持人談到以軍的攻勢時說：「我不確定自己是否喜歡他們目前的做法。」

（路透社/國土報/以色列時報/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）