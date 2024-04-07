厄警闖使館拘受庇護者 墨宣布斷交

厄前副總統躲墨使館求庇

現年54歲的格拉斯（Jorge Glas）於2013至2017年在左翼總統科雷亞（Rafael Correa）政府任副總統。因貪污兩度被定罪的他，去年12月遭厄國發出拘捕令後，前往墨西哥駐厄瓜多爾大使館尋求政治庇護，聲稱遭到檢察總長迫害，並一直躲在大使館內。墨西哥前日正式批准格拉斯的庇護申請，惹怒厄瓜多爾政府，批評有關決定是「非法行為」，總統諾沃亞強調厄瓜多爾是主權國家，不容任何罪犯逍遙法外。墨西哥則表示，當局經過全面分析情况後，才給予格拉斯政治庇護。

墨總統轟威權行為

墨西哥總統洛佩斯前日形容厄瓜多爾人員強行進入墨西哥使館拘捕格拉斯是「威權行為」，違反國際法及侵犯墨西哥主權，已指示外交部中止兩國外交關係。從法新社拍得的照片可見，厄瓜多爾警方特種部隊聚集在大使館外，其中一人翻越使館圍牆。墨西哥外長巴爾塞納表示，在逮捕過程中，大使館內多名外交官受傷，批評厄瓜多爾違反《維也納領事關係公約》，即時與厄國斷交，並稱墨西哥外交人員將立即離開厄瓜多爾。

墨厄兩國緊張關係近日已升級。洛佩斯上周三批評厄瓜多爾去年的暴力血腥選舉，厄國翌日宣布將墨西哥大使列為不受歡迎人物。

（法新社/衛報）