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以軍查誤炸救援車隊 認違作戰程序

【明報專訊】針對上周一（1日）世界中央廚房（WCK）7名志願人員在加沙遭以軍擊殺，以色列上周四（4日）發表調查報告，承認空襲嚴重違反了指揮及以軍標準作戰程序，指以軍部隊沒有識別出車輛屬於WCK，誤認槍手並將事件錯誤分類，因而決定攻擊WCK的三輛車。

澳斥資料不足 波蘭籲刑事調查

率領調查的退休將領哈爾-埃旺（Yoav Har-Even）表示，引發連串「嚴重錯誤」的可能是「軍事指揮鏈的溝通失靈」。WCK縱使提供了所有必需資訊，可是以軍不同層級之間缺乏協調，無人機部隊沒有留意到有救援車隊的協調計劃。以軍無人機鏡頭因為環境太黑，見不到三車車頂的WCK標記。無人機指揮官又誤認車隊乘客所攜袋子是槍，又誤以為哈馬斯恐怖分子在車內，結果作出有違標準作戰程序連環攻擊WCK汽車決定。

不過，外界對以方的調查結果並不滿意。WCK批評以軍「對自己的加沙錯誤不能做有誠信的調查」，要求展開獨立調查。澳洲外長黃英賢昨天表示，以色列提供的資料「不充分」，未能滿足澳洲政府期望。她表示，已要求以色列配合澳洲將任命的特別顧問調查這宗襲擊。英國外相卡梅倫亦促進行完全公開的獨立審查，並認為以色列需要大幅改革消除衝突機制（deconfliction mechanism），確保救援工作者安全。事件中有國民被殺的波蘭則呼籲進行刑事調查。

（衛報/法新社/華盛頓郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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