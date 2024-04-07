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以誓殲哈馬斯救人質 開戰半年目標未達

【明報專訊】以哈戰爭自去年10月7日爆發後，以色列誓言要全殲哈馬斯和營救人質，然而迄今半年過去，英國廣播公司（BBC）的事實核查部門BBC Verify檢視這兩大目標，認為均未達到。

加沙血流成河 逾170萬人近饑荒

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在突襲以色列期間殺害了約1200人，並擄走253名人質。時至今日，在人質方面，除了去年11月底休戰換囚協議讓109人獲釋，以軍在軍事行動中另救出3人，迄今仍有約130名人質被扣，部分人質相信已經被殺。另外，按加沙衛生部與聯合國說法，戰事至今釀成至少3.3萬名巴人喪命，7.5萬人受傷，整個加沙淪為廢墟，全境230萬人幾近全人口流離失所，遍地陷入人道危機，逾170萬人近饑荒。而以軍還想不顧國際反對，進攻加沙最後避難所拉法，促使以色列主要盟友美國也掀起反對聲音。

哈馬斯高層俱在 隧道網仍完好

按以色列國防軍評估，哈馬斯原有約3萬人，這半年間殺了約1.3萬人，當中包括113名哈馬斯「領袖」。BBC Verify整合以色列發表的資料，在這113人之中，最高級的是死於空襲的「卡桑旅」副手伊薩（Marwan Issa）。哈馬斯政治局副主席阿魯里（Saleh al-Arouri）則疑死於以方發動的貝魯特爆炸暗殺。另一被殺自由身記者祖拉亞（Mustafa Thuraya）雖被列為「哈馬斯高級領袖」，卻沒有事實根據。至於哈馬斯真正高層，例如政治局主席哈尼亞和加沙領導人辛瓦，多名接受BBC訪問的專家都認為俱尚在。而自上月起，以軍再沒有公布有殺死過哈馬斯領袖。

另外，加沙哈馬斯隧道網絡估計長達500公里，以軍聲稱已摧毁了龐大的隧道網絡。BBC Verify翻查了以色列國防軍去年10月7日至今年3月26日國防軍社交平台Telegram的信息，發現198則關乎發現隧道和豎井，141則提到摧毁或破壞隧道，36則提及攻擊逾400個隧道豎井；大部分沒有確切資料，無從核證。以色列的地底戰專家里什蒙-巴拉克（Daphné Richemond-Barak）指豎井被毁，隧道網絡仍能完好無缺，而事實上開戰以來「不見得有許多隧道完全被毁」。

（BBC/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕哈馬斯 加沙 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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