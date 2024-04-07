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預告同盟「歷史性」升級 美擬派4星將領駐日

【明報專訊】美國和日本周三（10日）將在華盛頓舉行雙邊峰會，美方已表示美日同盟將會出現「歷史性」升級，消息指這將包括改革駐日美軍指揮系統，美軍將改派4星將領駐日，加強跟日本協調軍事行動。美國駐日大使伊曼紐爾明言，該舉動目的不單為應對台海一旦爆發危機，更為回應在區內日益強硬的中國。

不像駐韓美軍有獨立的行動指揮系統，駐日美軍目前須聽令於總部位於夏威夷的美軍印太司令部，但當地與日本距離和時差，被指成為駐日美軍與日本自衛隊互動的障礙。日本計劃最遲於明年3月設立海陸空自衛隊聯合指揮部，正討論如何加強跟美韓合作。

美大使：應對遠更強勢的中國

伊曼紐爾（Rahm Emanuel）上周五向記者表示，美日同盟升級「將寫下新時代的第一篇章」，明言旨在應對一系列已知與未知的挑戰，包括「不只台海局勢，但遠更強勢的中國」。他未透露細節措施，但指其不只應對「單一突發事件」，而是圍繞印太安全作建構。伊曼紐爾又提及中國侵犯釣魚島周邊「日本水域」、以及中菲近期在南海的撞船衝突。

伊曼紐爾又稱，美日亦計劃在區內成立應對天災和氣候事件的物資「中央倉庫」，指這是美方跟外國的首次同類合作。

（共同社/路透社）

相關字詞﹕中國威脅論 美日關係 伊曼紐爾（Rahm Emanuel） 駐日美軍 美日同盟 日本自衛隊 台海局勢 日本 美國

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