美菲日澳今南海軍演 劍指中國 重申撐南海仲裁 外媒：3國彰顯與菲團結

4國的國防部發表聯合聲明，稱周日將在菲律賓專屬經濟區（EEZ）進行「海事合作活動」，為表明加強地區和國際合作，以支持自由開放印太地區的集體承諾，並稱演習將加強彼此防衛部隊的軍事原則、戰術、技術和程序等的協同能力，「我們與所有國家站在一起，維護以法治為基礎的國際秩序，這是印太地區和平與穩定的基礎」。聲明又稱，4國重申視2016年南海仲裁案結果為中菲爭議的最終具法律約束力決定。海牙常設仲裁法院（PCA）當時認定，中國對自行劃定「九段線」範圍內資源擁有「歷史性權利」的主張並無法律基礎。

菲專屬經濟區作反潛訓練

日本駐菲律賓大使館發聲明稱，今次軍演將包括反潛作戰訓練。共同社上周二報道，4國軍演範圍位於菲律賓巴拉望島西北面的南海水域。菲律賓國防部昨表示，美軍瀕海戰鬥艦「莫比爾」號、澳洲護衛艦「瓦拉孟加」號、日本海上自衛隊護衛艦「曙」號，以及兩艘菲律賓軍艦將會參與，「從南至北駛過（菲律賓）西部和北部軍區的邊界」。美日澳菲去年8月曾在馬尼拉近海舉行離岸補給演習，而今次則包括反潛作戰訓練，共同社稱，周日的演習被定位為4國首次「海上合作活動」。

美日菲周四首辦三邊峰會

美日菲首腦周四將在華盛頓首次舉行三邊峰會，預期將加強3國軍事及安全關係，包括成立共同網絡防衛框架，亦將討論半導體、關鍵礦物、潔淨能源等經濟合作。英國《金融時報》上周三引述菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）稱，美日菲將達成協議，讓3國海上部隊在南海聯合巡邏。

日本首相岸田文雄前天向記者表示，目前安全環境艱難和複雜，形容日本正處於歷史轉捩點，「日本跟美國及志同道合國家合作，是非常重要的議題」。他稱美日菲緊密合作對區內以法律為基礎的自由與開放秩序，以及經濟繁榮至關重要。

中菲之間就南海的主權糾紛，在小馬可斯前年6月就任總統並與美國拉近關係後持續升溫。上月23日，中國多艘海警船與海上民兵船阻攔菲律賓船舶向擱淺在南海仁愛礁的菲方軍艦人員補給，並向菲方船舶發射高壓水炮，導致3名船員受傷。中國外交部發言人汪文斌上周三說：「當前中菲涉海爭議升溫的根源在於菲方依仗外部力量支持，違背承諾，反覆挑釁」。菲律賓昨表示，菲漁船上周四在南海的鱟藤礁（Iroquois Reef，菲稱易洛魁礁）遭兩艘中國海警船騷擾。中國海警局新聞發言人甘羽昨回應稱，當日菲方組織多艘船於鱟藤礁海域非法活動，中國海警依法處置。

（日經亞洲/中央社/路透社/中通社）