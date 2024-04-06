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衛報：印度涉巴基斯坦境內暗殺異己

【明報專訊】《衛報》周四（4日）引述印度及巴基斯坦情報部門官員，並援引巴國調查人員提供的文件報道，印度政府涉嫌自2020年起下令在巴基斯坦展開多達20次暗殺行動，作為清剿海外異己行動的一部分。

神秘槍手行兇20次

有關指控涉及2020年起在巴國有身分不明槍手行兇的近20宗事件。《衛報》稱印度曾被非正式地與有關事件連繫起來，但今次是有印度情報官員提及在巴基斯坦的行動，並有詳細文件顯示，受總理莫迪的辦公室直接控制的外交情報機構「研究分析室」（RAW），直接參與暗殺行動。

2名印度情報官員稱RAW轉向關注海外異見者，是因2019年的普爾瓦馬襲擊。當年在查謨與克什米爾邦普爾瓦馬縣（Pulwama）一支軍事車隊受襲，40名民兵死亡，總部在巴基斯坦的恐怖組織穆罕默德軍（Jaish-e-Mohammed）認責。

印度官員稱政府受以色列情報機構摩薩德（Mossad）及前蘇聯克格勃（KGB）等外國情報機構「啟發」，巴國情報官員2023年起在巴國的目標暗殺行動大增，指摘印度與15人的死亡有關，大多數死者都被身分不明槍手近距離射殺。

在莫迪上台前任職的1名前RAW高級官員指，法外處決並非該部門職權範圍一部分，又稱他們不會在國安顧問不知情下行動，因後者要向總理交代事件，部分情况下則是RAW直接向總理匯報；該名前官員更指有關殺害事件或是巴基斯坦自己所為。

居巴異見者收生命威脅警告

巴基斯坦否認指控，並提及一份有20多名居於巴國的異見者名單，稱當局最近才警告他們生命受到威脅，指示他們匿藏。有3名在巴國的異見者確認收到警告，並表示那些沒聽從警告如常生活的人都已經死了。印度外交部則否認所有指控，重申此前指控均是「虛假及惡意的反印宣傳」的說法。

（衛報）

相關字詞﹕暗殺 異見人士 莫迪 巴基斯坦 印度

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