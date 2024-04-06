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紐約都會區罕遇4.8級地震 航空交通暫停

【明報專訊】美國紐約都會區周五（5日）罕有地發生有明確震感的地震，從波士頓到費城、紐約市到巴爾的摩等美國東北部大城市都有震感，紐約州長形容這是美國東岸近百年來其一最大地震。美國地質勘探局（USGS）確認，地震發生於當地時間早上10時23分，初步評估強度達黎克特制4.8級，震央位於新澤西州亨特登縣的萊巴嫩（Lebanon）鎮區附近，位於紐約市以西約75公里。地震發生後，美國東岸數個機場隨即發出停飛令，暫停航空交通。

美東岸百年其一最大 震感遍大城市

《紐約時報》指地震震動曼哈頓以至整個紐約市的建築物，居民都跑到街上以了解發生什麼事。紐約市警察局稱尚未收到損毀報告，但全市各地都響起警報聲。紐約市長亞當斯和紐約州長胡楚爾分別宣布，未收到任何危及生命的報告，但會謹慎檢查評估關鍵基建情况。

聯邦航空管理局（FAA）稱因地震關係，紐約市三大機場紐約甘迺迪機場、紐瓦克自由國際機場和拉瓜迪亞機場，以及新澤西州的提特波羅機場，同樣暫停航班升降並檢查跑道。巴爾的摩和費城的機場都有類似預防措施。美國國鐵（Amtrak）則對美國東北地區的火車服務限速，直至檢查完成。

美國東北部的地震大多輕微，常人少有察覺。惟事實上，紐約市及周邊地區偶有發生一定強度的地震，例如去年5月紐約州和新澤西州部分地區發生2.2級地震，而2011年弗吉尼亞州的5.8級地震也導致曼哈頓的市政廳及中城（Midtown，即著名時報廣場的所在區域）辦公大樓內民眾需要疏散。紐約市歷來最嚴重地震發生於1884年，位於布魯克林區康尼島（Coney Island，又譯科尼艾蘭），強度5.2級。

（紐約時報）

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