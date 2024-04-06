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斷境內GPS高度戒備 以嚴防伊朗報復

【明報專訊】伊朗指控以軍為周一該國駐敘利亞大使館致最少11死空襲的黑手，揚言報復。以色列國內設施和駐外機構日前進入高度戒備，包括阻斷境內全球定位系統（GPS）信號，並下令所有戰鬥部隊士兵取消休假，準備應對伊朗隨時發動的導彈和無人機襲擊。美國中央情報局（CIA）周三警告，伊朗有可能在48小時內施襲。

作戰部隊取消休假 應對無人機

以軍發言人哈加里周四表示，當天展開GPS干擾以防止威脅，稱民眾日常生活雖受影響，但強調這是防衛的必要手段。《華爾街日報》報道，以色列內的電子交通導航系統受影響，多條道路出現擠塞，有特拉維夫民眾電子設備顯示其身處黎巴嫩首都貝魯特。

撤駐外人員 轉移藏身處

以軍同日發聲明表示，評估現况後決定暫時取消所有作戰部隊士兵休假。以軍周三亦已徵召預備役士兵加強防空系統部署。以方亦被指正考慮重開特拉維夫等地避難所，以應對伊朗可能施襲。

以色列公共廣播公司（Kan）第11頻道記者卜盧門塔勒（Itay Blumental）周四在社交平台X稱，該國全球駐外使領館當天下午已調整戒備級別至最高，部分駐外人員已撤離，另一些則已轉移藏身地點。

昨天是今年伊斯蘭教齋戒月最後一個（進行禮拜的）周五，伊朗傳統上會舉行反以示威。《華爾街日報》引述一名伊朗革命衛隊顧問稱，預期會於周四或周五作跟空襲敘利亞大使館相稱的報復。中情局中東行動高級負責人戈夫（Ralph Goff）批評以軍空襲伊朗使館「鹵莽」，稱這只會促使伊朗及其代理人升級局勢。

（華爾街日報/紐約時報）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 中央情報局（CIA） 以色列 伊朗

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