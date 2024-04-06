拜登警告內塔尼亞胡 保護平民掛鈎對以政策 以色列受壓 重開加沙北部物資關口

美強調不可接受救援人員受襲

拜登跟內塔尼亞胡通電話約30分鐘，白宮其後總結表示，拜登強調對人道救援人員受空襲以至加沙整體的人道狀况皆「不可接受」，他表明以色列需要公布和實施一系列具體而可衡量的步驟，解決人道主義苦難並保障救援人員安全，而美國的加沙政策「將取決於對以色列針對上述即時行動的評估」。拜登又指「有必要立即停火」以穩定加沙人道狀况，並敦促內塔尼亞胡向以色列談判人員「放權」，以達成被哈馬斯扣押人質獲釋的協議。

在比利時布魯塞爾出席北約外長會議的美國國務卿布林肯呼應拜登所言稱：「如我們看不見（以色列）作出所需改變，然則（美國的）政策將會改變。」白宮國家安全委員會發言人柯比同日被問到美國對以供武會否受影響時回應，「不想預先透露尚未作出行動和決定」。

以色列總理辦公室周五宣布將短暫重開加沙北部埃雷茲（Erez）陸路口岸；更多物資將獲准經加沙以北約40公里的以色列港口阿什杜德（Ashdod）進入加沙，亦將容許更多約旦物資經南部凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）口岸運送。聲明稱今輪增加物資運送「將防止人道危機，亦是保障以軍持續戰鬥及達到戰爭目標所必須」。

以軍昨日宣布，經調查後撤去兩名涉周一WCK工作人員被炸死高級軍官的職務，另有3人遭訓斥，指他們「違反交戰規則」。WCK同日則要求成立獨立調查委員會，指以軍自我審查並不可信。

特朗普周四接受保守派電台主持休伊特（Hugh Hewitt）訪問稱，以色列「已絕對輸掉公關戰爭」，敦促其盡快結束對加沙軍事行動。他又表示：「我不肯定自己是否喜歡他們（以色列）的做事方法。」他強調最重要是「取得勝利」。

特朗普稱以「已輸掉公關戰」

美國國務院周一批准新一輪對以軍援。《華盛頓郵報》前天引述華府消息報道，當中包括逾1000枚Mk-82炸彈，以及逾1000枚小口徑炸彈。官員稱這是國會數年前已通過的對以軍援。國務院發言人確認軍援在以軍周一空襲救援車隊前已獲批。

被以軍炸死的7名WCK義工中有3人是英國籍，英國首相辛偉誠事後亦承受來自朝野政黨、司法界以至軍方等巨大壓力，促請暫停向以色列供武。他們亦要求政府施壓改變以軍行動方式。

另外，美國保守智庫「猶太政策中心」（Jewish Policy Center）近日一篇季刊文章稱，以軍在加沙發現大量中國製武器，包括步槍、榴彈發射器和炸藥等，哈馬斯一處武器實驗室亦管有中國火箭炮技術。文章作者、美國空軍前涉外事務官吉耐獅（Guermantes Lailari）相信這些武器在中國默許由伊朗提供。

（紐約時報/華盛頓郵報/彭博社/華盛頓時報）