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澳媒被指為獨家專訪 提供召妓毒品費

【明報專訊】澳洲收視最高的第七頻道（Seven Network）被指為了能獨家訪問一宗強姦案的疑犯，向對方提供召妓及毒品服務。該台否認指控。

前政治顧問撤強姦案後專訪惹議

事緣2021年2月澳洲10號電視台（Network 10）節目，報道自由黨前政治顧問希金斯（Brittany Higgins）報稱2019年在國會大樓內遭一名同事強姦的事件。半年後，萊爾曼（Bruce Lehrmann）被控強姦希金斯，他否認控罪。審訊後因陪審員行為不當而中止，當局亦擔憂希金斯心理健康而放棄重審，並對萊爾曼撤控。第七頻道節目Spotlight事後獨家訪問萊爾曼，備受爭議。

另外，萊爾曼控告10號電視台及涉事記者誹謗，指該台2021年的節目雖沒提他的名字，卻令他可被輕易認出。案件近日審理，Spotlight前監製奧爾巴克（Taylor Auerbach）本周作供時稱，公司支付了萊爾曼數筆昂貴晚飯帳單、塔斯曼尼亞的高爾夫旅程，甚至報銷他買毒品及召妓費用。不過，第七頻道發言人表示，從未報銷萊爾曼據稱支付非法毒品或召妓的費用。

（BBC）

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