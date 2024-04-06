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威尼斯針對「即日客」徵進城費

【明報專訊】意大利城市威尼斯為管制大量「不過夜」旅客，本月25日起將向這些一日遊旅客收取5歐元（約42.4港元）「進城費」，而且要預先網上登記，是全球首個針對即日遊旅客的大城市。市長強調收費不是為了賺錢，而是要守護水都。

預先網上登記 5歐元購二維碼

在新規定實施後，造訪威尼斯的即日來回旅客，必須先在網上登記進城日期，並支付5歐元以獲取二維碼（QR code），屆時當局將在列車站、名勝等地檢查，初期將在4月25日至7月14日之間的29個高峰日實施。威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）周四表示，入城點不會設置關卡，但工作人員已接受培訓，會隨機檢查遊客是否持有二維碼或豁免券。豁免付費者包括14歲以下兒童、入城工作、上學、接受醫療或探親者，以及出生於威尼斯和威尼托大區的居民等。未能出示所需文件者會被罰款多達300歐元（約2544港元）。布魯尼亞羅稱，當局不會設每日遊客上限。

布魯尼亞羅表示，向即日遊旅客收費是冒險之舉，要有威尼斯探險家馬可孛羅般的勇敢，並解釋不是要賺錢，因為行政費其實更高，而是要令威尼斯更宜居，並保護當地歷史。威尼斯每年有2500萬至3000萬旅客入境。去年因過度旅遊而被列入聯合國瀕危遺產名錄。

（衛報/紐約時報/雅虎新聞）

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