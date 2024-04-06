墮網上情色陷阱 傳私密照受要脅 英保守黨高層泄議員電話

36歲的雷格（William Wragg）向《泰晤士報》稱，他在Grindr程式認識一名男子，並曾互發私密照片，其後他在對方要脅下供出一些國會議員的電話號碼。 早前表示不會參加下次大選的雷格說：「我有『痛腳』在他們手上，他們就是不肯罷休。他們要求人（的資料），我給了一些號碼，不是全部。我叫他停止，他控制了我，而我傷害了其他人……我很害怕，感到非常羞愧。」《泰晤士報》報道，有兩名國會議員收到發給他們的裸照後，曾向對方回發了自己的照片。

報道提到，擔任下議院公共行政與憲法事務專責委員會主席的雷格不會被逐出黨。財相侯俊偉（Jeremy Hunt）昨日讚揚雷格有勇氣主動向傳媒認錯，又稱有關報道令人十分關注，稱事件是對議員和公眾一個教訓，就是要小心網絡安全。

英政圈接連收露骨WhatsApp短訊

政治新聞網站Politico周三報道，英國一名現任政府高官、多名議員及政治記者等最少12人，自去年1月到今年3月先後收到發自兩個WhatsApp電話號碼的信息，當中包括露骨照片。萊斯特郡警方上月接獲一名議員投訴後，就議員可能成為「魚叉式網絡釣魚攻擊」（spear-phishing attack）目標展開調查。魚叉式網絡釣魚攻擊是指透過電郵、短訊或電話進行、針對特定個人或公司的高度個人化網絡攻擊。

疑涉外國政府 引議會網絡安全關注

有網絡保安專家猜測有關行動是企圖影響國會，另有資深政界人士則暗示事件或涉及外國政府。英國上周二（3月26日）曾召見中國駐英使館臨時代辦，抗議包括針對國會議員的連串網絡攻擊以及對議員的監視行動。法新社昨報道，並沒有明確證據中國參與了這一針對國會議員的事件，但這事件仍再引起對議員和整個英國議會網絡安全關注。

（法新社/BBC/Politico/衛報/天空新聞）