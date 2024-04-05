以軍涉用AI篩目標 被指寧殺錯無放過

由一群巴勒斯坦和以色列記者經營的獨立網上雜誌《+972雜誌》和希伯來語媒體Local Call，訪問了6名以色列情報官員。6人在以色列與哈馬斯戰鬥期間服役並參與使用AI調查暗殺目標。報道指出，Lavender由以軍精銳情報部門8200單位開發，該單位與美國的國家安全局（NSA）或英國的政府通訊總部（GCHQ）相當。Lavender曾在加沙使用大規模監控，生成一張包含37,000個轟炸目標的清單，其中包括許多通常不會成為轟炸行動目標的低級別哈馬斯成員。戰爭爆發後幾周，以軍故意瞄準平民住宅，並使用Lavender識別暗殺目標，導致了大量轟炸。

機器定目標 士兵成按鍵「工具」

一名情報官員表示，相對於士兵的判斷，軍方對「統計機制」更有信心。「在那裏的每個人，包括我，在10月7日都失去了親朋戚友。機器冷冰冰地做到了這一點（決定暗殺目標）。這讓事情變得更容易」。

另一名使用Lavender的情報官員則質疑，人在選擇目標過程中的角色是否有意義，「在這個階段，我會為每個目標投放20秒，每天處理數十個。作為人類，除了按鍵批准，我沒有任何附加值。這節省很多時間」。

以色列國防軍在回應《衛報》的聲明中，否認使用AI確認軍事攻擊目標，並表示Lavender是用於相互參照情報來源的數據庫，以便產生有關恐怖組織軍事行動人員的最新信息，「以色列國防軍並不會使用人工智能系統來識別恐怖分子行動人員或試圖預測某人是否為恐怖分子。信息系統僅僅是在目標識別過程中供分析師使用的工具」。

殺哈馬斯高層容逾百平民「陪葬」

情報官員談及針對低階哈馬斯和「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（PIJ）成員時，以軍會優先選擇趁他們晚上在家時下手，「我們對在軍事建築或從事軍事活動時殺死（哈馬斯）成員不感興趣。轟炸一個家庭的住宅要容易得多。這個系統就是設計來在這些情况下尋找他們的」。

報道引述兩名消息人士表示，在戰爭最初幾周，他們獲准在對每名低階武裝分子的空襲中殺害15到20名平民。消息人士稱，對這類目標的攻擊通常使用非導引武器，摧毁整個家園，殺死同屋所有住客。報道稱，以軍認為攻擊對高級哈馬斯成員時，殺死100多名平民是可以的。

根據專家說法，如果以色列一直使用非導引炸彈來夷平成千上萬由AI認定與武裝組織有關巴人的家園，那可能有助解釋戰爭中驚人的高死亡人數。

加沙衛生部表示，在過去6個月的衝突中，逾33,000名巴人被殺，大部分是平民。聯合國的數據顯示，在戰爭的第一個月，1,340個家庭有多名成員喪生，其中312個家庭失去了逾10名成員。

（+972雜誌/衛報/獨立報/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）