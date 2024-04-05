柏金遜症研究突破 糖尿藥初證助減惡化

圖盧茲大學醫院神經學教授拉斯科爾（Olivier Rascol）和波爾多大學醫院臨牀神經學家梅斯內（Wassilios Meissner）周三在《新英格蘭醫學雜誌》發表文章，指出參與研究測試的156名40至75歲的法國早期柏金遜患者中，一年內持續注射法國藥廠賽諾菲（Sanofi）旗下商品名稱為Adlyxin或Lyxumia的「腸促胰島素」糖尿針劑的組別，對比沒注射組別病人，肢體動作徵狀未有惡化。

結果欠「確鑿證據」待後續測試

專家近年已開始研究上述原為治療糖尿和癡肥的「GLP-1受體促效劑」類藥物，對於保護神經細胞的潛力，但成果有限。拉斯科爾表示，今次研究首次清晰顯示GLP-1受體促效劑藥物提供神經保護作用，改善柏金遜症狀的惡化速度。惟研究結果並未提出「確鑿證據」，證明上述糖尿針劑有助保護大腦，而部分參與實驗的病人，亦出現作嘔、嘔吐等腸胃副作用。拉、梅二人稱將續測試，為今次研究發現作結論。

（法新社/金融時報）