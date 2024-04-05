自民黨「回扣門」處分 多停職警告被轟寬鬆

【明報專訊】日本執政自民黨周四（4日）召開黨紀委員會會議，決定對39名涉「回扣門」不當記帳醜聞的該黨國會議員的黨內處分，是該黨近20年內最大規模同類事件。涉事最深的前最大派閥「清和政策研究會」（通稱安倍派）座長鹽谷立，以及同派前任黨參議院幹事長世耕弘成，遭第二嚴重的「離黨勸告」處分。被稱為安倍派「五人眾」的前派閥幹部中，3名曾任派閥事務總長人士分別獲停止黨員資格半年至一年。安倍派「五人眾」成員萩生田光一，以及僅近半記帳不當議員獲暫停黨職或警告的較輕懲罰，被批評過於寬大。世耕弘成會後表示，已提交申請離開自民黨。
自民黨黨紀委員會會議昨下午3時召開，約兩小時後結束，會後宣布對2018年2022年間涉收受售賣政治集資宴會門劵所得回扣等而未適當記帳，涉款500萬日圓（約25.8萬港元）或以上國會議員的處分。
安倍派兩要員遭「離黨勸告」
安倍派今年2月初解散前的最高幹部、派閥座長鹽谷立，以及來自同派的自民黨前參議院幹事長世耕弘成，遭8級處分機制中第二嚴重的「離黨勸告」處分。二人被指主導延續派閥收受回扣的做法。
醜聞事發期間先後任安倍派事務總長的下村博文和西村康稔，被停止黨員資格1年。2022年8月接任該職位的高木毅，則遭停止黨員資格半年。另外兩名安倍派「五人眾」成員、曾任派閥事務總長的前內閣官房長官松野博一，以及黨前政務調查會長萩生田光一，則僅獲第三輕微的停止黨內職務處分，為期一年。
安倍派外，同捲回扣記帳醜聞的「志帥會」（通稱二階派）3名前事務總長武田良太、林幹雄和平澤勝榮，分別罰停止出任黨職一年。其他按程度停職，或以書面/口頭警告。
自民黨內外有聲音批評萩生田光一不當記帳額達2728萬日圓（約141萬港元），為39名被罰議員中最高，卻僅被停任黨職一年，質疑懲罰太輕。自民黨亦被質疑只處分不當記帳500萬日圓或以上國會議員，不到所有80多涉事議員的一半。
鹽谷立在答辯書稱安倍派「有如代罪羔羊」，強調首相兼自民黨總裁岸田文雄實際領導的宏池會（通稱岸田派）也有涉回扣人士被起訴，故也「必須向岸田追究道義和政治責任」。
立憲民主黨等四大在野黨已共同要求，就自民黨的處分結果加開國會聽證會。