明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

美「亞洲沙皇」罕有表態：AUKUS核潛艇助台海穩定

【明報專訊】有美國「亞洲沙皇」之稱的副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）周三（3日）在華盛頓智庫新美國安全中心（CNAS）發表演說，罕有地稱美英澳安全伙伴關係（AUKUS）的核潛艇項目，可加強包括台灣海峽在內的和平與穩定，阻止中國大陸對台灣採取的任何行動。

美英澳3國2021年9月宣布建立AUKUS，去年公布為澳洲部署核潛艇項目的詳情，作為應對中國大陸在印太地區實力日益增長的行動一部分。美英澳此前都避免公開將AUKUS與台灣緊張局勢連繫起來，其中澳洲表示沒有承諾在任何台灣軍事衝突上支持美國。

然而坎貝爾罕有地將AUKUS跟台灣連繫起來，稱AUKUS潛水艇的能力「在各種情况下都有重大影響，包括海峽兩岸的情况」。他續指：「我認為和其他國家密切合作，不僅在外交上，亦在國防領域，都會帶來更廣泛的加強和平與穩定的結果。」

面對中國歷史性的軍力建設及日益增長的領土強勢（territorial assertiveness），拜登政府尋求加強與亞洲地區盟友的伙伴關係，下周就會跟日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可斯舉行峰會。坎貝爾稱屆時將看到前所未有的三方接觸，將看到三國在南海及其他地區更密切協調和接觸的承諾，又表示：「你們下周將看到的其中一件事，是首次允許美國和日本在重要軍事和國防裝備的聯合開發及潛在聯合生產有更多合作。」

預告美日軍事國防增合作擴產能

坎貝爾指從新冠疫情汲取的教訓是，軍事上部分供應鏈非常狹窄且容易受阻，因此需要有更大的產能。

（CNBC/日本時報/金融時報）

上 / 下一篇新聞