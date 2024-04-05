日自衛隊研輪駐菲島 增制華架構 有望美日菲峰會敲定 分析：日躍升「安全提供者」

日本首相岸田文雄下周三（10日）會先跟美國總統拜登會面，翌日美日菲3國領導人舉行會談，美菲領袖亦會有雙邊會談。羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）前日稱，菲日兩國即將簽署可讓雙方互派部隊到對方國家的「相互准入協定」（reciprocal access agreement，RAA）。他表示兩國討論過用輪替方式派駐部隊的問題，該安排類似於美國在菲律賓駐軍的做法。

菲美日協議南海聯合巡邏

羅慕德斯稱菲美日亦將達成協議，讓3國的海上部隊在南海地區聯合巡邏，現正敲定巡邏頻率及地點等細節。他又表示菲美亦「非常接近」達成一項軍事情報共享協議，即《軍事情報保護協定》 （GSOMIA），期望即使下周峰會沒有達成亦會在不久之後簽署。

這次並非日本首份與他國簽署的RAA，日本在2022年及2023年先後跟澳洲和英國簽訂RAA，協定已在去年生效。日澳RAA除了增加兩國的部隊訓練及演習，亦讓兩國互派戰機到對方國家，而日英的RAA則可讓兩國互派部隊到對方國家。另外，日本與法國去年亦表示會加快討論締結RAA。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的日本專家約翰斯通（Christopher Johnstone）表示，日本自衛隊如部署在菲，將是向中國發出兩個重要信息，其一是為了回應「中國的修正主義行為」，正形成一個區域性多邊安全架構，其次則是日本已成為東南亞公認的「安全提供者」。約翰斯通稱，這兩項發展在幾年前是無法想像。

《金融時報》稱，菲日就互派部隊的討論是向中國大陸發出一個清晰信息，即美國及其盟國日漸憂慮中國大陸在台灣周邊和南海其他地區的軍事活動。

中方過往多次表示，國與國之間的軍事交流與合作，首先應當有利於地區的和平穩定，不應針對第三方，更不得損害第三方的利益。

同建網絡防禦框架 防中俄朝黑客

另外，《日經亞洲》周三報道，美日菲3國領袖會談時將同意建立聯合網絡防禦框架，在來自中國、俄羅斯及朝鮮網絡攻擊不斷增加情况下，保護政府機構和關鍵基建。另外有美國政府消息人士稱，美日領袖亦預計同意探討兩國國防工業之間更密切的合作，當中不限在日本私人造船廠修復美國海軍船艦，亦設想未來共同開發及生產彈藥、飛機和船舶。

（金融時報/日經亞洲）