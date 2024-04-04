朝成功試射固體燃料高超音速導彈

實現三大目標 金正恩欣喜

報道稱，該導彈周二在平壤市郊一個軍事訓練場發射，從導彈分離的高超音速滑翔飛行器沿預定軌道飛行，第一次頂點高度達101.1公里，第二次頂點高度達72.3公里，最後落在1000公里界限的朝鮮半島東部水域，韓國則稱導彈飛行了約600公里。報道稱，金正恩親自下達搭載高超音速滑翔飛行器的新型中遠程固體彈道導彈的發射命令，並對試射結果「滿意」，說這標誌着「彰顯朝鮮國防科技力量絕對優勢的又一個威懾性戰略攻擊武器由此誕生」。他表示，朝鮮已實現不同射程的所有戰術、作戰、戰略級導彈的固體燃料化、彈頭操控化、核武器化，從而成功貫徹了對全球範圍內任何敵方對象實施「迅速、準確、強有力」攻擊的導彈武力建設三大原則。

朝鮮長期以來一直尋求掌握更先進的高超音速和固體燃料技術，讓朝鮮導彈更有能力突破美韓的導彈防衛系統，並威脅美國在區內的軍事基地，金正恩兩周前才親身視察中遠程高超音速導彈固體燃料引擎的測試。

日韓美周二均譴責試射，英國則稱朝鮮此舉違反多項聯合國安理會決議。有專家警告，朝鮮的最新導彈技術發展有可能衝擊地區安全。法新社引述韓國統一研究院高級分析員洪敏（音譯）稱，朝鮮的新導彈經過改良，再加上其靈活性大，韓國的導彈攔截系統未必能夠對付。另外，該導彈雖飛了1000公里，但其射程估計達3000公里，對美軍部署區內航母以至關島的美軍基地都具威懾作用。

（法新社/新華社/中央社）