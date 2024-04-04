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以軍涉精準導彈追炸救濟車隊 媒體引述軍方消息：指揮官妄下判斷害7命

【明報專訊】以色列國防軍周一（1日）空襲在加沙參與派糧的美國慈善組織「世界中央廚房」（WCK）車隊，導致該組織7名人員死亡。以總理內塔尼亞胡稱事件是「意外悲劇」，總參謀長哈萊維道歉，並歸咎是夜間攻擊「誤認目標」。惟以色列《國土報》周二引述軍方消息報道，以軍當天為追剿懷疑武裝分子，3次發射導彈追炸救濟車隊的3輛車，批評涉事指揮官妄下判斷出擊草菅人命。軍事專家據彈痕推斷以軍使用精準導彈。國際譴責這場攻擊及要求徹查。

6男1女喪命工作人員分別是43歲澳洲女子弗蘭科姆（Lalzawmi Frankcom）、25歲巴勒斯坦人阿布塔哈（Saifeddine Issam Ayad Abutaha）、35歲波蘭人索博利（Damian Sobol）、33歲美國及加拿大雙重國籍的弗利金杰（Jacob Flickinger），以及3名負責保安的英籍前軍人——57歲的查普曼（John Chapman）、33歲的亨德森（James Henderson）和47歲的柯比（James Kirby）。

疑追剿武裝分子 連炸3車

WCK表示，一行人周一晚把從塞浦路斯運抵加沙卸下的逾100噸糧食存放於代爾拜拉赫（Deir al-Balah）的WCK倉庫，然後分乘兩輛裝甲SUV和一輛普通汽車離開，循沿海公路南下準備返回鄰近埃及邊境的WCK大本營。各人員穿著WCK制服和防彈背心，事前跟以色列軍方協調過駕駛路線，所乘車輛的車頂、車頭、車門貼上了「WCK」標誌。

以色列《國土報》引述以軍消息報道，負責協調和保護救援車隊路線的以軍作戰室據說發現有「懷疑是恐怖分子」的武裝男子乘卡車駛到WCK的倉庫。數分鐘後，3輛WCK車按以軍批准的路線駛離，但不見了之前的卡車和可疑男子。上述作戰室遂動用無人機Hermes 450發射導彈攻擊車隊。第一枚導彈擊中首輛汽車後，車中人便逃往另外兩輛車，他們繼續開車及向負責人通報受襲，但數秒後，又一導彈擊中車輛。第三輛車駛近，乘客把傷者移送上車及希望脫險，可是接着第三枚導彈擊中他們。3車中彈距離約2.5公里。

巴勒斯坦紅新月會一名義務醫療人員告訴《華盛頓郵報》，他周一晚約9時半聽到事發的大街傳來爆炸聲，數分數後其同事收到空襲汽車報告。按其拍攝的現場片段顯示，他和同事最先看到的是一輛車頂炸開的白色豐田汽車擱在路邊，車內都是外國人。當他們從車廂拖出第一具男屍，另一些人發現該路段還有兩輛被擊中的車子及前往營救，不過只找到7具屍首。

英國武器專家科布-史密斯（Chris Cobb-Smith）從車輛損毁情况判斷，3車均被同一款由無人機發射的「非常精準、穿透力強大」的導彈擊中。

英國前軍人沃特斯（Nick Waters）表示，他從WCK車輛車頂被炸出的破洞等破損情狀判斷，認為是R9X「地獄火」（Hellfire）導彈，或是「標槍」（Javelin）等類似具追蹤移動目標能力的精準制導導彈造成。

總參謀長道歉稱夜間「誤認目標」

以軍總參謀長哈萊維事後道歉稱以軍並非蓄意加害WCK成員。他在社交媒體上載視像講話道：「這是在夜間，狀况非常複雜的戰爭中，因錯誤識別造成的錯誤。這不應該發生。」

不過《國土報》引述軍方消息人士報道，現場部隊在不涉保護己方和思慮不周的情况下，決定發動襲擊，認為周一事件不是救援組織跟以軍協調不足，WCK工作人員是死於「戰地指揮官們人人自訂規矩」。一名以色列情報消息人士說，以軍南方司令部對襲擊肇因心知肚明，「在加沙，人人自把自為」。

拜登批以沒盡力保護救援人員

聯合國秘書長古特雷斯周二在聯合國大會稱，以哈交戰半年最少有196名人道工作者遇害，周一的攻擊「不合情理」。美國總統拜登周二晚發聲明，批評以色列「沒有盡力保護救援工作人員」。

（華盛頓郵報/紐約時報/法新社/以色列時報/國土報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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