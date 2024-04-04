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烏無人機AI導航 抗干擾深入俄境施襲

【明報專訊】烏克蘭近日加強利用無人機襲擊俄羅斯油設施，周二（2日）更深入俄境逾1300公里轟炸煉油廠。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士報道，烏軍開始使用更遠程及性能更先進無人機，可深入俄境攻擊，其中一些無人機更結合人工智能（AI）技術，協助導航及避免受干擾。

烏克蘭表示，周二派出無人機襲擊距離俄烏邊境逾1300公里韃靼斯坦區的俄羅斯第三大煉油廠，擊中一個主要煉油裝置並引發大火，是戰爭爆發以來烏軍無人機最深入俄領土的襲擊之一。熟知烏克蘭無人機項目的消息人士向CNN表示，透過AI技術，無人機即使在受到干擾下也能保持其攻擊精準度。每架無人機都有具備衛星和地形數據的終端電腦，飛行路線事先制定，能以數米的精準度打擊目標。

這種精確度歸功於無人機的感應器。英國智庫皇家聯合研究所分析師西爾維婭表示，烏克蘭無人機有一種稱為「機器視覺」（Machine Vision）的AI技術，先在晶片植入模型，然後訓練這模型識別地理和飛向目標，最終部署使用時便毋須與衛星作任何通訊，完全自主。

烏克蘭加強精準襲擊俄煉油廠，目的是削減其石油收入來源。CNN引述多名專家指出，烏克蘭主要攻俄羅斯的燃料蒸餾設施，而非儲存設施。西爾維婭稱，烏軍打擊的這些目標需要大量西方技術，而俄羅斯在取得這些技術上很困難，「這種做法為基輔帶來更大效益，較隨意打擊煉油廠對俄傷害更大」。

（CNN/金融時報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕煉油廠 人工智能（AI） 無人機 烏克蘭 俄軍侵烏

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