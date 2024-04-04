北約研鎖定援烏額防特朗普回朝 5年供7800億 盼7月峰會前達共識

《金融時報》引述北約外交官報道，施托爾滕貝格提出的「烏克蘭任務」計劃，將協調北約32個成員國承諾未來5年供烏約1000億美元對抗俄羅斯。若計劃獲通過，將授權北約控制美國主導的「烏克蘭防衛聯絡小組」，允許其自2022年俄軍侵烏以來，首次管理向烏克蘭提供致命武器。知情人士表示，施托爾滕貝格將這項計劃視為「保護北約機制免受政治轉變之風影響」的方法之一，將於今秋卸任的他，目標是在7月於華盛頓舉行的北約峰會前達成協議。

外交官表示，美國在這項1000億美元的計劃中所佔的出資份額將大大低於其在國會擱置的方案，有關融資的結構仍在討論，部分人主張採用與資助北約共同預算中所佔相同份額，即美國需提供略多於160億美元（約1248億港元）資金。

根據北約設想，這項計劃既可在特朗普可能當選前鎖定長期援烏資金，也讓基輔在峰會上看到一些具體成果，以代替加入北約上的進展。北約官員說：「外長們將討論協調支援烏克蘭的最佳方式，使之更有力、更可預測和持久。」

需32國支持 料談判數月

不過，兩名外交官表示，新計劃需要得到全部32個成員國支持，未來可能需談判數月，部分內容也可能會被刪減。與此同時，部分問題仍待解決，例如各國現有的雙邊援助是否計入基金內，且方案也可能面對成員國抵制，例如反對供烏武器的匈牙利。

此外，烏克蘭正面對武器和兵源短缺等挑戰，總統澤連斯基周二簽署法案，將參與作戰任務的動員年齡從27歲下降至25歲，有助獲得更多戰力抗俄。這項法案早在去年5月已獲國會通過，但澤連斯基直至周二才簽署。他同時簽署另一法案，要求以殘疾原因豁免兵役的男子，須接受另一次醫療評估。

（金融時報/路透社）

（俄軍侵烏）