星174億元洗錢案 華人被告認罪囚13月

離岸博彩獲利 購車酒租豪宅洗錢

蘇文強被控從非法離岸博彩業務獲取收益，透過購買汽車、名酒、租賃豪宅等方式洗錢，以及偽造結婚證明及工作證等共11項罪名。他周一承認其中兩項洗錢罪，並願意被沒收金條、平治房車、茅台等200瓶酒、Tiffany和Dior珠寶首飾、Prada手袋、逾200萬坡元（約1158萬港元）銀行存款等，總值超過590萬坡元財產。

蘇文強生於福建，擁有中國、柬埔寨、瓦努阿圖等國護照。案情指他2019年在菲律賓馬尼拉生活時，參與網上博彩活動而認識被法庭文件代號「A」的台灣人，其後他為「A」經營在中國和新加坡定為非法的賭博網站，每月瓜分利潤。2021年他舉家移居新加坡，之後繼續從事非法離岸博彩業務和定期飛赴菲律賓工作。

星史上最大洗錢案 兩人仍在逃

去年8月，他和9名擁有多國公民身分的華人在新加坡當局的突擊行動中被捕。同案尚有兩人在逃。此案檢獲及凍結資產合計逾30億坡元，為新加坡歷來最大宗洗錢案。

（海峽時報/亞洲新聞頻道/CNBC）