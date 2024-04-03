明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

星174億元洗錢案 華人被告認罪囚13月

【明報專訊】新加坡歷來最大宗、涉款逾30億坡元（174億港元）的洗錢案，於周二（2日）判決，32歲的華人被告蘇文強（Su Wenqiang）承認兩項洗錢罪及同意被沒收逾590萬坡元（3415萬港元）財產，被地方法院判囚13個月。

離岸博彩獲利 購車酒租豪宅洗錢

蘇文強被控從非法離岸博彩業務獲取收益，透過購買汽車、名酒、租賃豪宅等方式洗錢，以及偽造結婚證明及工作證等共11項罪名。他周一承認其中兩項洗錢罪，並願意被沒收金條、平治房車、茅台等200瓶酒、Tiffany和Dior珠寶首飾、Prada手袋、逾200萬坡元（約1158萬港元）銀行存款等，總值超過590萬坡元財產。

蘇文強生於福建，擁有中國、柬埔寨、瓦努阿圖等國護照。案情指他2019年在菲律賓馬尼拉生活時，參與網上博彩活動而認識被法庭文件代號「A」的台灣人，其後他為「A」經營在中國和新加坡定為非法的賭博網站，每月瓜分利潤。2021年他舉家移居新加坡，之後繼續從事非法離岸博彩業務和定期飛赴菲律賓工作。

星史上最大洗錢案 兩人仍在逃

去年8月，他和9名擁有多國公民身分的華人在新加坡當局的突擊行動中被捕。同案尚有兩人在逃。此案檢獲及凍結資產合計逾30億坡元，為新加坡歷來最大宗洗錢案。

（海峽時報/亞洲新聞頻道/CNBC）

相關字詞﹕華人 中國大陸 網上賭博 洗錢 新加坡

上 / 下一篇新聞