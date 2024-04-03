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7派糧義工被炸身亡 以總理稱意外悲劇

【明報專訊】參與救濟加沙的美國慈善組織「世界中央廚房」（WCK）7名義工周一（1日）在加沙遭空襲身亡，組織聲明指摘是以軍「針對性的攻擊」，宣布即時暫停當地人道工作。多國譴責襲擊，並呼籲要保障人道志願者安全。以色列總理內塔尼亞胡周二對7人喪生表示遺憾，形容事件是悲劇和意外。

多國譴責 以軍允徹查

屬非牟利組織的WCK表示，證實其7名成員（澳洲、英國、波蘭人各一，一名美國及加拿大雙重國籍公民，3名巴勒斯坦人；後再指死者共有3名英國公民），在加沙中部代爾拜拉赫（Deir al-Balah）離開貨倉時被炸身亡，當時車隊包括兩輛有WCK標誌的裝甲車和一輛沒裝甲的車。他們在穿越非衝突區時遇襲，儘管車隊事前有與以軍協調活動。組織的聲明指空襲是「以色列國防軍針對性的攻擊」。WCK創辦人安德烈斯（José Andrés）敦促以色列政府停止無差別殺人。

以軍周二表示正作「最高層級深入調查」以了解這宗悲劇始末。其後，以總理發表影片聲明，他說﹕「在戰時會發生這種情况。我們正徹查此事，與外國死者所屬政府接觸，並將盡一切努力確保不會再次發生。」

WCK上月起負責把慈善組織Open Arms從塞浦路斯以海路運抵加沙的糧食卸下存放，然後運往所需地區提供熱食給巴人。美國白宮對事件表示痛心，而澳、英、波蘭、西班牙等國則譴責攻擊，呼籲保障人道救援者安全等。

（法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 世界中央廚房 空襲 人道援助 加沙

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