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分析：內塔尼亞胡拖伊朗美國落水

【明報專訊】有分析認為，伊朗駐大馬士革大使館附屬建築遭致命空襲，可能引發加沙戰爭外溢，而內外交困的以色列總理內塔尼亞胡可能藉發動這次空襲，緩減外界對加沙戰爭的注意，並把美國「拖落水」對抗伊朗。

國際危機研究組織（ICG）伊朗項目主任瓦埃茲（Ali Vaez）認為，外界近年來多以「影子戰爭」形容以色列和伊朗的緊張關係，而今次空襲表明雙方衝突正進一步公開化。

三重考量 紓緩內外壓力

上海外國語大學中東研究所教授丁隆認為，以色列此舉有三重考量：一是要報復其認定的「伊朗代理人」對以方目標的襲擊；二是要削弱伊朗在敘利亞的組織協調網絡；三是想把伊朗「拖落水」，擴大戰爭規模，轉移外界對加沙戰事的關注，緩解來自以色列國內的壓力。

以色列約10萬民眾剛於周日晚在西耶路撒冷舉行大規模抗議，要求總理內塔尼亞胡下台並舉行大選，還呼籲政府盡快與哈馬斯達成協議，釋放被扣押以色列人質。

有分析認為，空襲伊朗大使館可能表明，陷入與哈馬斯戰爭近6個月的內塔尼亞胡，正為一場更廣泛的地區衝突做準備。

以哈戰爭近半年，拜登政府由最初積極撐以色列，到近期在聯合國安理會表決加沙停火決議時投棄權票，讓決議獲得通過，顯示美以在以哈戰爭分歧變得明顯。美國華府智庫新線戰略及政策研究所的埃拉斯（Nick Heras）表示，在華盛頓的壓力下，內塔尼亞胡指揮以哈戰爭已經時間無多，故轉向黎巴嫩和敘利亞以削弱伊朗在該地區的軍事努力。他說：「以色列視在加沙對付哈馬斯，以及在黎巴嫩對付真主黨，為對抗伊朗的跨國戰爭的兩條戰線，而這些戰爭都是伊朗人從大馬士革指揮的。」他補充說：「以色列人正試圖在那場戰爭之前，消滅最重要和最經驗豐富的伊斯蘭革命衛隊指揮官，以削弱伊朗的規劃和能力。」

埃拉斯認為，內塔尼亞胡「預期以色列快將與伊朗展開一場地區戰爭」，並期望美國參與其中。

（CNN/法新社/紐約時報/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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